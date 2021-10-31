Новый антирекорд: в воскресенье – 324 заболевших Covid-19

Кривая заболеваемости коронавирусом упорно идёт вверх. Сегодня, сообщает Роспотребнадзор, 324 заболевших. Десять человек умерли, 55 – выздоровели. Практически всю неделю, кроме вторника, количество заразившихся прибавлялось: понедельник — 312, вторник — 311, среда — 315, четверг – 318, пятница – 319, суббота – 321.

Больше всего заболевших Covid-19 во Владимире – 79.

Далее: 37 – в Муроме, 35 – в Гусь-Хрустальном, 31 – в Коврове, 17 – в Александрове, по 15 – в Суздале и Юрьеве-Польском, 14 – в Вязниках, 13 – в Кольчугино, по 12 – в Гороховце и Собинке, 11 – в Киржаче, 10 – в Петушках, 8 – в Меленках, 6 – в Камешково, 5 – в Судогде, 3 – в Красной Горбатке, 1 – в Радужном. Эти данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Всего в области зарегистрировано 62810 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: 14800 – во Владимире, 7263 – в Гусь-Хрустальном, 6931 – в Муроме, 5413 – в Коврове, 3256 – в Александрове, 3172 – в Петушках, 2716 – в Вязниках, 2680 – в Кольчугино, 2615 – в Суздале, 2602 – в Юрьеве-Польском, 2112 – в Собинке, 2097 – в Киржаче, 1643 – в Меленках, 1478 – в Гороховце, 1305 – в Камешково, 1134 – в Красной Горбатке, 859 – в Судогде, 734 – в Радужном.

По состоянию на 31 октября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 91,7 процента из них занято (2124), свободна 191 койка.

52 537 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели.

За период наблюдения в области отмечено 2230 летальных случаев. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.

Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает: на территории Российской Федерации действует обязательный масочный режим. При выходе из дома не забудьте надеть маску.

Соблюдайте правила личной гигиены: чаще мойте руки с мылом, используйте дезинфицирующие средства для рук; не касайтесь рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно обрабатывайте антисептиком поверхности и устройства, к которым часто прикасаетесь. Если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения поликлиники и вызовите врача на дом.

Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 395928 жителей региона, второй – 359629.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на прививку можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Напоминаем, что пункты вакцинации открыты не только в будние дни, но и по субботам.