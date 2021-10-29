Новые пункты вакцинации открываются во Владимирской области

Во Владимирской области разворачиваются дополнительные пункты вакцинации на базе кожно-венерологических диспансеров во Владимире, Коврове и Муроме, сообщает облздрав. Открыт ещё один пункт вакцинации в корпусе «Ивановских мануфактур» во Владимире на улице Куйбышева, 16. В будни он работает с 10.00 до 15.00, по выходным – с 10.00 до 13.00. Также на четыре часа в будние дни – с 10.00 до 18.00 – увеличено время работы прививочного кабинета в гипермаркете «Глобус». Всего в регионе развёрнуто более 70 стационарных пунктов, где можно сделать прививку.

Темпы вакцинации выросли

Ежедневный показатель вакцинации от коронавируса увеличился в регионе до 5 тысяч человек. На фоне новых возможных ограничений жители региона поспешили в прививочные пункты.

— В среднем в день по области мы прививаем до пяти тысяч человек, но расчетная мощность наших стационарных прививочных пунктов составляет более восьми тысяч человек в сутки, передвижных пунктов – более 1260, выездных бригад – 2700. Поэтому мощность еще можно увеличить. И эти темпы мы должны с вами наращивать, – сообщила на еженедельном брифинге, посвящённом эпидемиологической ситуации, начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения по Владимирской области Светлана Григорян.

Активнее прививаться от коронавируса стали не только люди старших возрастных групп, среднего возраста, но и молодёжь. Так, 20 процентов молодых людей уже привились от COVID-19. Полный курс вакцинации прошли более 351 тысячи человек, а свыше 382 тысяч − первый её этап.

Свободных коек почти нет

Между тем ситуация с распространением заболеваемости коронавирусом в регионе остается сложной. Ежедневно фиксируется новый максимальный прирост за все четыре волны пандемии. Региональная система здравоохранения по-прежнему работает с колоссальными нагрузками.

По данным на 28 октября, в области развёрнуты 2315 ковидных коек, более 91 процента из них заняты. Накануне еще 10 коек открыли в Александровской районной детской больнице. Всего же за неделю было дополнительно развернуто 50 коек.

— Очень надеюсь, что в начале ноября мы сможем открыть койки для долечивания ковид-пациентов на базе областного комплексного реабилитационного центра, более известного как санаторий «Заклязьменский», – отметила Светлана Григорян.

Она также добавила, что для повышения доступности медпомощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции увеличено время работы поликлиник и отделений острых респираторных инфекций до 20.00.