Новые правила посещения массовых мероприятий вводят во Владимирской области

Во Владимирской области увеличили возможное число посетителей массовых мероприятий, проводимых во Владимирской области. Теперь заполнять залы зрителями можно на 75 процентов от общей вместимости, а не на 50, как было ранее. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Владимирской области № 38 «О введении режима повышенной готовности», сообщает пресс-служба «Белого дома». Измененный вариант документа вступит в силу с момента публикации на официальном портале правовой информации.

Только по QR-коду

Заполняемость залов увеличили, но с оговоркой: при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, утверждённых главным государственным санитарным врачом Российской Федерации. Причем как со стороны организаторов, так и посетителей.

Попасть на массовые мероприятия зрители смогут только при наличии действующего QR-кода. Он подтверждает наличие прививки от COVID-19 или перенесённого за последние 6 месяцев заболевания. Напомним, что получить его можно на портале госуслуг. Если такой возможности нет, подойдет и бумажный носитель. Это сертификат профилактических прививок с отметкой о проведении вакцинации от COVID-19 или полученная в медицинской организации справка о том, что пациент перенёс коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.

Сделана оговорка по несовершеннолетним жителям региона. На них требования не распространяются.

На массовые мероприятия разрешили пускать больше зрителей.

ПЦР-тест больше не пропуск?

Про то, что подтвердить отсутствие заболевания можно при помощи ПЦР-теста, речи не идет. По всей видимости, пропуском на мероприятия он больше не является.

Напомним, что в начале октября во Владимирской области запретили проведение массовых мероприятий с количеством участников более 500 человек. При этом требование не распространилось на массовые мероприятия в организациях образования, культуры, в сфере физкультуры и спорта. Но при условии, что число зрителей на них не будет превышать 50 процентов от общей вместимости зала или спортивного объекта.

Ранее «Призыв» сообщал, что врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев подписал документ, который переносит сроки введения QR-кодов для сферы услуг на две недели. Теперь ограничения могут вступить в силу с 29 октября. Ситуация с распространением заболеваемости остается напряженной . Ежедневный прирост новых инфицированных приблизился к трёмстам.