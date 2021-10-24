Новые передвижные камеры закупают для дорог Владимирской области

Центр безопасности дорожного движения администрации Владимирской области закупит ещё четыре мобильных комплекса автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Четыре устройства стоят 9,3 миллиона рублей. Контракт выставлен на портале госзакупок. Вместе с новой закупкой в целом до конца года в распоряжении центра окажется около 150 камер, стационарных и передвижных, выявляющих лихачей на дорогах региона.

Камеры на машинах и столбах

Мобильные камеры способны распознавать не только нарушения скоростного режима, но прав парковки, очередности проезда на перекрестке, проезда под «кирпич». Похожие комплексы уже работают на дорогах Владимирской области. Их выставляют на треногах или прикрепляют в салон или на крышу автомобиля.

Комплекс в передвижном или мобильном (с борта движущегося транспортного средства) режиме выполняет несколько функций: измеряет скорость, обнаруживает нарушения, сохраняет видео и передаёт его в центр для дальнейшей выборки и оформления постановления об административном правонарушении.

Покупка ещё 20 стационарных комплексов зависла на торгах из-за жалобы одного из участников в УФАС.

Но до того власти уже купили 20 камер, и те поступили на вооружение центра БДД. Их смонтировали, скоро они заработают. Новые комплексы появились на двух региональных автомобильных дорогах: «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма» − на въезде в деревню Ручей со стороны города Коврова, и «Владимир – Муром – Арзамас» в деревне Новая Судогодского района и деревне Санчугово Селивановского района.

Камеры появились также в 8 городах области. Пять камер размещено на улицах Коврова по адресам: Строителей, 25; Комсомольской, 116А; Дегтярёва, 99; Белинского, 8 и на пересечении улиц Дегтярёва и Урицкого.

Четыре комплекса − на улицах Гусь-Хрустального: на Интернациональной у домов 23 и 114, на Транспортной, 12 и на въезде в город со стороны Курлово.

По две камеры установлены в Покрове (в районе домов под одинаковым № 55 по улицам 3-го Интернационала и Октябрьская) и в Александрове (на улицах Советская, 54 и Королёва, 1).

Кроме того, по одному автоматическому комплексу фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения появились в Струнино на ул. Заречной, 2, в Собинке на улице Димитрова, 9, в Камешково на ул. Крупской, 17-Б и в Киржаче на перекрёстке улиц Большой Московской и Набережной.

— Установленные комплексы будут фиксировать не только превышение скорости, но и выезд на встречную полосу, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а также движение по обочинам. Камеры, установленные на пешеходных переходах, будут регистрировать нарушения, связанные с не предоставлением преимущества в движении пешеходам, — сообщила пресс-служба администрации области.

Аварийность растёт

По числу погибших в авариях наш регион является одним из лидеров ЦФО. Как отмечают в ГИБДД, основная часть происшествий на дорогах области происходит с участием транзитного транспорта.

— За 9 месяцев во Владимирской области на 10% снизилось количество ДТП и число раненых в авариях, однако также на 10 % отмечено увеличение числа погибших. На сегодняшний день этот показатель – 177 человек, — сообщил начальник управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области Александр Новиков.

Ситуацию в области обсудили на комиссии по безопасности дорожного движения.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ринат Шаниязов рассказал, что на дорогах области насчитывается 20 аварийных участков. Там устанавливают делиниаторы (разделители полос движения автотранспорта) и предупреждающие щиты, наносятся шумовые полосы.

Наружное освещение делают только в населенных пунктах. До конца года на 30 нерегулируемых пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений появятся уличные фонари.

На федеральной трассе после серии трагических происшествий проводится также ряд мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения.

— Сейчас на федеральной трассе М-7 «Волга» в границах нашей области ведётся активная работа по нанесению вибро-шумовой разметки, установке противоослепляющих экранов, осевых барьерных ограждений, а также светодиодных лент на светофоры. В перспективе — комплексное обустройство пешеходных переходов, перекрёстков и установка щитов «Внимание! Опасный участок», — сообщили в Упрдоре «Москва-Нижний-Новгород».