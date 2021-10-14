Ночью в Добром отключат отопление

Жители части многоквартирных домов микрорайона Доброе на 15 часов останутся без отопления. Батареи остынут с 00.00 до 15.00 15 октября на улицах Егорова, Комиссарова и Растопчина, сообщает владимирский филиал «Т Плюс».

Адреса отключений

На улице Добросельской тепло временно отключат только жителям дома № 217. Также в списке дома, расположенные на улицах Егорова, № 9, 10, 10а, 10-б, 11, 11а, 11-б, 11в, 12, 14, 16, 16а, и Комиссарова, № 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69а. Больше всего домов под отключение попало на улице Растопчина: это № 1, 1г, 3, 3а, 5, 7, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 33а, 33-б, 33в, 35, 35/37, 37, 39, 39а, 39-б, 39в, 41, 41а, 43, 45, 45а, 45-б, 47, 47б, 49, 49а, 51. Всего 68 домов, в которых проживают 9470 человек.

Энергетики обещают завершить работы до 15.00.

Причина отключений

Подача тепла прекратится на время подключения реконструированного трубопровода, уточняют энергетики. В процессе реконструкции заменят 589 метров трубопровода разного диаметра (в трассе), а также произведут реконструкцию узла учета тепловой энергии.

Новая тепловая сеть оснащена системой оперативного диспетчерского контроля, позволяющей в режиме реального времени получать информацию о текущем состоянии теплосети и контролировать режим работы системы теплоснабжения.

После окончания работ управляющие компании восстановят теплоснабжение потребителей, говорится в сообщении пресс-службы компании «Т Плюс».

Напомним, что в понедельник без тепла остались более 400 домов во Владимире. На улице Луначарского энергетики также проводили подключение реконструированного трубопровода. И тогда сроки включения отопления затянулись.