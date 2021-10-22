Незаконную свалку в промзоне Владимира потушили на пятый день

Во Владимире потушили незаконную свалку в районе улицы Элеваторной. Возгорание мусора на глубине нескольких метров зафиксировали в минувшие выходные, однако работы по ее ликвидации удалось закончить только накануне. Свалку в круглосуточном режиме проливали по всей площади. Очаги горения и задымления устраняли с помощью тяжелой техники — экскаватора и бульдозеров. Чтобы избежать повторного возгорание на территории дежурили ответственные сотрудники администрации Ленинского района.

Что горело?

Сначала жители юго-западного района не могли понять, что горит. В соцсетях они пожаловались, что не могут открыть окна, так как с улицы очень сильно пахнет дымом. Сигнал о возгорании свалки поступил 17 октября в 8.40. Вместе с представителями мэрии на место выехали сотрудники МЧС и полиции.

Известно, что загорелись незаконно складированные твердые бытовые отходы. Сейчас возгорание ликвидировано, но продолжается проливка тлеющих отходов. Одновременно завозится грунт и ведутся работы по рекультивации свалки. После завершения работ сотрудники Центра управления городскими дорогами перекроет подъезды к бывшей свалке блоками и траншеями. По мнению мэрии, это поможет остановить мусорщиков-нелегалов от дальнейшего завоза отходов.

Незаконную свалку рекультивируют

Кто нарушитель?

Как поясняет мэрия, минувшим летом в администрацию Ленинского района поступила первая информация о неизвестных лицах, захламляющих территорию в районе улицы Элеваторной. На подъездах к незаконной свалке неоднократно направлялись патрули, в том числе в вечернее и ночное время. Нарушителей заметили в начале сентября. Нелегально привез мусор большегрузный автомобиль с госномерами из другого региона.

— Факт был задокументирован, а материалы переданы в правоохранительные органы. По окончании процессуальных действий виновные в организации несанкционированной свалки понесут наказание в соответствии с требованиями закона, — говорится на сайте мэрии.

Стихийные свалки –проблема для нашего региона. Только за 2021 год надзорные органы выявили 983 мусорные свалки. Из них ликвидировано 590, то есть 60%. Этими данными на заседании межведомственной комиссии по обеспечению выполнения норм и правил в сфере соблюдения чистоты и порядка поделился начальник инспекции Влададмтехнадзора Виктор Придыбайло.

Ранее «Призыв» рассказывал, каким неординарным способом защищают лес от мусора в Юрьев-Польском районе. Экоактивисты оставляют устрашающие послания людям, которые, отдыхая на природе, оставляют после себя горы отходов.