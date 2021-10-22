Нерабочие дни во Владимирской области установили с 30 октября по 7 ноября

Нерабочие дни во владимирском регионе продлятся с 30 октября по 7 ноября, сообщила пресс-служба администрации области. Глава государства дал право субъектам РФ самим решить — нужно ли устанавливать длинные выходные или нет. Владимирская область посчитала — нужно. Необходимость этого продиктовано ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Авдеев обратился к жителям региона, объяснив, как будет жить область в период нерабочих дней.

Кто продолжает работать

В обращении Александр Авдеев сообщил, что в указанные дни не будет меняться режим работы организаций здравоохранения, пунктов вакцинации, органов власти и предприятий, чья работа не может быть прервана.

Продолжат работу системообразующие предприятия и предприятия жизненного цикла.

С 30 октября по 7 ноября не будут работать многофункциональные центры.

Приостановят свою работу детские развлекательные центры и лагеря. В детских садах останутся только дежурные группы. В большинстве школ в этот период по плану будут каникулы.

Пожилые на самоизоляции

Руководитель области отдельно затронул тему возрастных граждан. Он подчеркнул, что для старшего поколения COVID-19 наиболее опасен.

— Поэтому на неделю с 30 октября устанавливается режим самоизоляции для граждан от 65 лет. Пребывающим в режиме самоизоляции будет организована помощь с доставкой всего необходимого через волонтёрские организации и организации соцзащиты, — сказал Александр Авдеев.

Спорт и культура

Попасть в театр, музей, на выставку и так далее в период с 30 октября по 7 ноября можно будет только по предъявлении QR-кода, справки о перенесённом COVID-19 либо отрицательного результата ПЦР-теста. По такому же принципу будут работать фитнес-центры, бассейны и СПА.

— Спортивные и культурные мероприятия с 30 октября по 7 ноября тоже будут разрешены к проведению, если организаторы обеспечат явку на них с QR-кодом или справками, — сказано в обращении.

Общепит, гостиницы, торговля

Организациям общественного питания предоставлен выбор: приостановить работу на неделю с 30 октября или принимать посетителей по предъявлении QR-кода, справки о перенесённом COVID-19 либо отрицательного результата ПЦР-теста.

С 30 октября для всех, кто продолжит принимать гостей, будет установлено нерабочее время с 0 часов до 6 утра.

У гостиниц по приёму гостей такие же требования, но, разумеется, ночных перерывов в работе там не будет.

Предприятия торговли работают. Вход свободный для всех. Но должны строго соблюдаться меры безопасности: масочный режим, социальная дистанция, должна проводиться регулярная дезинфекция.

Планы на будущее

Александр Авдеев рассказал о дальнейших планах.

— Мы будем готовиться к повсеместному введению QR-кодов. С 15 декабря доступ в места массового посещения будет возможен только по предъявлении QR-кода или справки о перенесённой в течение полугода новой коронавирусной инфекции. Такой же порядок собираются установить во всех регионах.

Времени на то, чтобы получить вакцину достаточно, вакцина в области есть. Предприятиям и организациям, которые решат централизованно провакцинировать сотрудников, мы поможем. Нужно будет просто позвонить в орган местного самоуправления или в областной департамент по профилю организации, и вас включат в график.

Опираясь на мнение специалистов, в первую очередь, главного санитарного врача, мы рассчитываем, что принимаемые меры помогут нам выйти из четвёртой волны пандемии и защитить ваше здоровье. Это самое главное. Прошу вас, берегите себя и позаботьтесь о своих близких!

Указ Губернатора области от 22 октября 2021 года № 172 «О режиме работы организаций культуры и здравоохранения, находящихся на территории Владимирской области в нерабочие дни с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года» и изменения в Указ Губернатора области от 17 марта 2020 № 38 (Указ Губернатора области от 22 октября 2021 года № 171) вступят в силу после публикации на Официальном интернет-портале правовой информации.