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Назальную форму вакцины «Спутник V» разработали во Владимирской области

Компания «Генериум» подала заявку на клинические исследования

Биофармацевтическая компания «Генериум», расположенная в Петушинском районе, разработала назальную форму вакцины «Спутник V». В отличие от внутримышечной прививки она впрыскивается пациенту через нос. Заявка на проведение клинических исследований вакцины уже подана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Даниила Талянского.

Она переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности ничуть не уступает, по тем данным, которыми мы располагаем сегодня, традиционной форме вакцины. Мы подали документы в Минздрав РФ на получение разрешения на проведение клинических исследований. Рассчитываем, что через 6-8 месяцев мы сможем зарегистрировать этот продукт и уже сделать ее доступной для здравоохранения страны, — сказал Даниил Талянский.

Особенности вакцины

Собеседник агентства также пояснил, что иммунизация назальной формой, как и при использовании традиционной вакцины, будет проводиться в два этапа, ревакцинация — в один. При этом в отличие от внутримышечного «Спутника V» новую форму не нужно замораживать, поэтому ее доставка не потребует специальных условий.

Он также подчеркнул, что сегодня компания удовлетворяет потребности страны в обычной вакцине «Спутник V» и в случае, если Минздрав посчитает необходимым переключиться с одной формы вакцины на другую, «Генериум» сможет обеспечить потребности как нашей страны, так и стран-партнеров, в которые мы сейчас поставляем внутримышечную форму.

Назальная вакцина впрыскивается пациенту через нос.

Выпуск намечен на лето

Выпуск назальной вакцины во Владимирской области накануне обсудили врио губернатора Александр Авдеев и полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, который посетил регион с рабочим визитом. Площадка «Генериума» в поселке Вольгинский стала одной из точек его программы.

Генериум

«Генериум» готов к производству назальной вакцины. Фото пресс-службы областной администрации

На первом плане в ходе поездки у нас были федеральные темы. Так, ожидается регистрация Минздравом назальной вакцины от COVID-19, которую создала работающая у нас фармкомпания «Генериум». Массовое производство препарата при одобрении министерства возможно запустить уже следующим летом, — сообщил в соцсетях врио губернатора Александр Авдеев.

Глава региона также отметил, что компания «Генериум» принимает самое активное участие в борьбе человечества с пандемией. Она разработала первый отечественный экспресс-тест на COVID-19, позволяющий с точностью более 94 процентов выявить наличие вируса в течение 40 минут. Также компания поставила на российский и зарубежные рынки уже более 100 миллионов доз вакцины «Спутник V».

Справка. В конце октября 2020 года Минздрав добавил «Генериум» в список компаний, выпускающих вакцину против коронавируса «Спутник V». Производством препарата также занимаются филиал «Медгамал» ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России и АО «Биннофарм».

Заглавное фото «Призыва»

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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