Назальную форму вакцины «Спутник V» разработали во Владимирской области

Биофармацевтическая компания «Генериум», расположенная в Петушинском районе, разработала назальную форму вакцины «Спутник V». В отличие от внутримышечной прививки она впрыскивается пациенту через нос. Заявка на проведение клинических исследований вакцины уже подана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Даниила Талянского.

— Она переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности ничуть не уступает, по тем данным, которыми мы располагаем сегодня, традиционной форме вакцины. Мы подали документы в Минздрав РФ на получение разрешения на проведение клинических исследований. Рассчитываем, что через 6-8 месяцев мы сможем зарегистрировать этот продукт и уже сделать ее доступной для здравоохранения страны, — сказал Даниил Талянский.

Особенности вакцины

Собеседник агентства также пояснил, что иммунизация назальной формой, как и при использовании традиционной вакцины, будет проводиться в два этапа, ревакцинация — в один. При этом в отличие от внутримышечного «Спутника V» новую форму не нужно замораживать, поэтому ее доставка не потребует специальных условий.

Он также подчеркнул, что сегодня компания удовлетворяет потребности страны в обычной вакцине «Спутник V» и в случае, если Минздрав посчитает необходимым переключиться с одной формы вакцины на другую, «Генериум» сможет обеспечить потребности как нашей страны, так и стран-партнеров, в которые мы сейчас поставляем внутримышечную форму.

Назальная вакцина впрыскивается пациенту через нос.

Выпуск намечен на лето

Выпуск назальной вакцины во Владимирской области накануне обсудили врио губернатора Александр Авдеев и полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, который посетил регион с рабочим визитом. Площадка «Генериума» в поселке Вольгинский стала одной из точек его программы.

— На первом плане в ходе поездки у нас были федеральные темы. Так, ожидается регистрация Минздравом назальной вакцины от COVID-19, которую создала работающая у нас фармкомпания «Генериум». Массовое производство препарата при одобрении министерства возможно запустить уже следующим летом, — сообщил в соцсетях врио губернатора Александр Авдеев.

Глава региона также отметил, что компания «Генериум» принимает самое активное участие в борьбе человечества с пандемией. Она разработала первый отечественный экспресс-тест на COVID-19, позволяющий с точностью более 94 процентов выявить наличие вируса в течение 40 минут. Также компания поставила на российский и зарубежные рынки уже более 100 миллионов доз вакцины «Спутник V».

Справка. В конце октября 2020 года Минздрав добавил «Генериум» в список компаний, выпускающих вакцину против коронавируса «Спутник V». Производством препарата также занимаются филиал «Медгамал» ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России и АО «Биннофарм».