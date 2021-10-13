Народный рейтинг кафе, баров и ресторанов составят во Владимире

Рестораны, кафе и бары Владимира поборются за звание лучшего предприятия общепита. Причем выбирать будет не специальная комиссия, а сами потребители на основе личных предпочтений. Поддержать своего фаворита можно, приняв участие в открытом онлайн-голосовании. Оно проходит на официальном сайте Владимирской ассоциации кулинаров и продлится до 20 октября.

Что даст победа?

Победители получат памятные призы и дипломы, дающие возможность использовать символику конкурса и статус победителя в своей рекламе. А еще владимирские предприятия смогут получить объективные оценки своей работы и обратную связь от потребителей.

Организаторы поясняют, что конкурс носит беззаявительный характер, в нем по умолчанию принимают участие все рестораны, кафе и бары, которые работают на территории Владимира за исключением представителей международных и федеральных сетей.

Конкурс проводится в преддверье Международного дня повара, который отмечается 20 октября.

К моменту старта голосования на площадке ассоциации кулинаров представлено 25 ресторанов, 27 кафе и 15 баров. Четыре предприятия, имеющие несколько отдельных заведений под одним брендом, выделены в отдельную категорию голосования «Сетевые заведения».

Список участников конкурса формировался на основании открытых источников. Поэтому возможны неточности. Так, в числе конкурсантов могут оказаться уже закрытые заведения или, наоборот, не окажется работающих предприятий. Чтобы этого избежать, организаторы предлагают собственникам заведений внести коррективы. Это легко сделать, например, по электронной почте info@gastromap33.ru.

В поддержку общепита

Конкурс на лучшее предприятие общественного питания в этом году проводится во второй раз. Его задача – поддержать отрасль. Из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений индустрия общественного питания испытывает небывалый кризис. Вздохнув немного между третьей и четвертой волной, большинство из них так и не смогли вернуться к докризисным показателям.

По оценке экспертов Владимирской ассоциации кулинаров, за прошедший год в областном центре закрылось или сменило формат около десяти заведений. Их место частично заполнили новые. На плаву осталось большинство крупных кафе, ресторанов и баров.

Немало предприятий испытывают острые проблемы с квалифицированными кадрами, зачастую предлагая гостям не столь комфортный сервис, как хотелось бы.

Рестораторы отмечают уменьшение количества банкетных и праздничных мероприятий. Даже продажи новогодних корпоративов, которые обычно заканчивались к октябрю, тоже стали отставать. В большинстве заведений Владимира еще можно забронировать места на предновогодние торжества и встречу Нового года.

Кто он – клиент общепита?

Пандемия коронавируса сказалась и на портрете клиентов заведений общественного питания. Возрастной аудитории стало меньше. Средний возраст гостей — 35-45 лет, отмечают эксперты Владимирской ассоциации кулинаров. Среди владимирцев по-прежнему востребованы бизнес-ланчи и специальные обеденные предложения, но выбор потребителей в большинстве случаев сильно зависит от размера скидки.

Если говорить о гастрономических предпочтениях, то можно сказать, что посетители общепита выбирают в основном европейскую кухню с вкраплением русских, восточных и средиземноморских мотивов.