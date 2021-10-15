«Народный контроль» судится с регоператором из-за обработки мусора

В Октябрьском районном суде рассматривается дело о навязывании регоператором потребителям услуги обработки в составе коммунальной услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами. Иск к компании «Биотехнологии» подали эксперты общественной организации «Народный контроль». Дело рассматривает судья Изабелла Мысягина. Четыре заседания прошло. Ясности, кто прав, кто виноват, пока нет.

Лишняя услуга

«Народный контроль» подал иск в защиту интересов неопределенного круга лиц. Эксперты настаивают на том, что услуга по обработке мусора была навязана потребителям.

Ирина Панина, юрист «Народного контроля»:

Есть обработка. Потребитель ее оплатил. Услуга навязана, поскольку она законом не предусмотрена. Спор у нас в этих рамках.

Есть коммунальная услуга — обращение с ТКО, которая предусматривает три позиции.

Вы выставили четыре. Четвертая внесена в оплату.

С точки зрения общественников в три «легитимные» услуги входят накопление, захоронение и утилизация отходов. Услуга же обработки противоречит закону о защите прав потребителей. Согласно статье № 16 «запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Продавец (исполнитель) не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные работы, услуги за плату».

Два довода

Ответчиками в суде выступают региональный оператор «Биотехнологии» и департамент природопользования администрации Владимирской области. Представители двух структур в ходе заседания убеждали суд, что у истца есть только два довода в защиту своих требований: это типовой договор регоператора с потребителем, где среди прочих услуг указана обработка, а также расшифровка платежей населения от департамента цен и тарифов, в которой значится, что потребители оплачивают и услугу обработки.

Ирина Сурскова, юрист компании «Биотехнологии»:

Вы считаете, что «Биотехнологии» навязывают услуги потребителям, опубликовав условия типового договора, в котором есть упоминание по деятельности по обработке.

Региональный оператор не мог опубликовать на своем сайте какой-либо иной текст типового договора, исключив из него деятельность по обработке отходов.

Представитель регоператора задавала множество вопросов эксперту «Народного контроля», настаивая на предоставлении большего числа доказательств и доводов. Ирина Сурскова спросила Ирину Панину, что «Биотехнологии» должны будут сделать, если суд вынесет решение в пользу истцов. Ирина Панина уточнила, что все указано в исковом заявлении. А там написано: прекратить противоправные действия. Юрист «Народного контроля» заметила, что сначала потребителям навязали обработку, а потом может и еще что-то новое появится. И за все придется платить потребителю.

Екатерина Петрова, замдиректора департамента природопользования:

Обязательный этап обращения с отходами — накопление и помещение на полигон.

А такие виды, как обработка и утилизация, зависят от ряда факторов: наличия объекта обработки и утилизации, их работы, потому что бывают сбои.

Но это уже за пределами услуги потребителя.

Следующее заседание по иску состоится 11 ноября. «Призыв» будет присутствовать в зале суда.

Вторая попытка

В прошлом году «Народный контроль» уже подавал иск в Октябрьский районный суд. Тогда общественники смогли доказать, что регоператор оказывал услуги потребителям не в полном объеме, а именно не проводил сортировку отходов по утвержденному плану. План на 2020 год был на уровне 38 тысяч тонн, а по факту на обработку направили лишь 8 тысяч. Судья Елена Изохова сочла доводы общественников убедительными.

Компания «Биотехнологии» подала апелляцию во Владимирский областной суд. Судья отменил решение районного суда. Представители компании и департамента природопользования администрации Владимирской области смогли убедить областной суд в том, что главная задача регоператора — вывозить мусор. И если он с этим справляется, рассуждают в компании «Биотехнологии», то незачем менять тарифы.

Но эксперты «Народного контроля» настаивали на том, что защищают права потребителей, которые получали услуги не в полном объеме, поэтому могут рассчитывать на перерасчет. Тогда общественники заявили, что продолжат бороться за права потребителей. Сегодняшний иск как раз следующий шаг.