Началось благоустройство сквера у ДДюТ во Владимире

Началось благоустройство сквера у Дворца детского и юношеского творчества (ДДюТ) во Владимире, ранее анонсированное мэрией. Сейчас завершается демонтаж старых тротуарных плит. Рабочие уже приступили к обустройству аллей и площадок для будущего детско-спортивного городка, сообщает пресс-служба городской администрации. «Благоустроительные работы организованы с учетом пожеланий владимирцев, которые живут в микрорайоне по соседству или водят своих детей в дворцовые кружки и секции», — отмечается в сообщении.

Что сделают осенью

Уже этой осенью сквер у ДДюТ должен «заметно преобразиться», сообщает сайт мэрии. На это у подрядчика ООО «ВладАвтоДор», с которым заключен контракт, есть ближайшие три недели. Ему предстоит достаточно широкий фронт работ: обустройство аллей, площадок и ремонт прилегающей проезжей части.

За этот же срок, т.е. в первой половине ноября, компания «Энергостройсервис» должна закончить монтаж уличного освещения в сквере. Судя по многочисленным фотографиям с площадки, работы идут активно. Учитывая критику по прошлым проектам, пресс-служба мэрии подчеркивает, что все здоровые деревья в сквере сохранят. Контроль за этим осуществляет управление по охране окружающей среды администрации города Владимира.

Благоустройство финансируется из городского бюджета и с привлечением внебюджетных средств. Точная стоимость проекта пока не разглашается.

Весеннее продолжение

Обещанный ранее детско-спортивный городок будет установлен весной будущего года. Он будет включать в себя 4 спортивно-игровые зоны для детей разных возрастов на общей площади около 800 квадратных метров. Площадку должны оборудовать травмобезопасным прорезиненным покрытием. Там будут установлены канатные и веревочные конструкции, качели, комплексы для силовых тренировок, а также занятий скейтбордистов и роллеров. Проект пока не представили, неясно, будет ли городок напоминать площадки парка «Добросельский».

К слову, третий этап реконструкции «Добросельского» также запланирован на 2022 год. Вместо старой сцены построят новую, установят аттракционы, открытый кинозал и торговые палатки. Наконец, откроют и памп-трек.