Мост на улице Мира во Владимире открыли после ремонта

Во Владимире полностью открыли движение транспорта и пешеходов по отремонтированному мосту на повороте с улицы Мира к Дворцу детского и юношеского творчества. С мая 2021-го на мосту было организовано реверсивное движение. Машины двигались только по одной полосе. Потоки регулировали с помощью светофора. Ремонтные работы продолжались полгода.

Объем работ на мосту выполнили достаточно большой. Отремонтировали пролетные балки, заменили тротуарные блоки, установили новые ограждения и освещение, заасфальтировали проезжую часть и тротуары. Все работы выполняла госкомпания ДСУ-3. Чтобы выиграть торги, она снизила стоимость контракта с 18,6 до 13,76 миллиона рублей.

— В рамках контракта ГУП «ДСУ-3» осталось завершить монтаж системы водоотведения, укрепить откосы геосеткой и обработать несущие конструкции специальными защитными составами, — сообщила пресс-служба администрации города.

Возобновили и движение автобусных маршрутов по прежней схеме. С 29 октября автобусы городских маршрутов № 11С, 23 и 55 в обязательном порядке заезжают к Дворцу детского и юношеского творчества. Расписание движения автобусов сохранили.

Ремонтные работы выполнялись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

В этом году по федеральному проекту во Владимире сделали 11 участков дорог. До конца октября должны завершить все работы. На завершающей стадии ремонты на Красноармейской и Егорова. Уже составили список объектов на 2022 год. На торгах было размещено 13 контрактов.

Самый масштабный участок — улица Добросельская от Суздальского проспекта до Егорова. Около 18 тысяч кв. метров должны сделать за 25 миллионов рублей. Этот участок дороги за минувшие весну-лето пришел в плачевное состояние. И логично отремонтировать его в следующем сезоне, так как Суздальский проспект и Егорова обновят до конца нынешней осени.

Второе по масштабности — Юрьев-Польское шоссе от пересечения с «Пекинкой» до конца дамбы на Содышке. Около 15 тысяч кв. метров сделают за 18 миллионов рублей.

Тройку лидеров замыкает улица Институтский городок — от Славной до Михалькова. Фронт работ — 13 тысяч кв. метров, стоимость — 24,4 миллиона рублей.