Мост длиною в километр построят для М-12

Новый вантовый мост перекинут через Оку в Муроме. Его сделают в рамках строительства платной магистрали М-12 «Москва-Казань». Мост – уникальный. Таких на всём протяжении трассы в 810 километров больше нет.

Трасса строится в восемь этапов. Четыре из них проходят по Владимирской области. Мост построят как раз в рамках четвёртого.

Всем мостам мост

— Сейчас возводится технологический мост для последующих работ над основным сооружением. После получения разрешения от Главгосэкспертизы на проведение строительно-монтажных работ начнётся основной этап строительства, — сообщила пресс-служба госкомпании «Автодор», заказчика работ по строительству М-12.

Характеристики вантового моста:

Общая протяженность — 1,3 км;

Длина центрального пролета — 254 м;

Количество опор — 17;

Вес — 7 тысяч тонн.

Всего на М-12 появится 330 искусственных сооружений: мосты, путепроводы, переходы.

На четвертом этапе протяженностью более 120 километров планируется возвести 11 мостов через различные реки и овраги. Уже построены временные мосты через реку Велетьму и понтонная переправа через реку Тешу в Нижегородской области.

Развязки и асфальт

Во Владимирской области вовсю идут подготовительные работы для строительства развязок со съездами с платной магистрали. Первая — у поворота с М-7 «Волга» на Южный обход. Вторая – после поворота с обхода Бараки на Гусь-Хрустальный.

На обоих участках уже скорректировано движение по основному ходу. Так, по направлению в Гусь-Хрустальный сделана временная дорога с уклоном.

Желтой разметкой скорректировали полосы на федеральной трассе М-7, освободив место для спецтехники на обочинах.

На большинстве этапов строительства М-12 подрядчики уже укладывали пробный асфальт. На главном дорожном объекте страны задействовано около 3700 единиц техники, работает порядка 10 тысяч человек. Построено 12 заводов для производства асфальтобетона и 10 — по производству бетона.

На сегодня госэкспертиза получена на перекладку инженерных сетей. В частности, работы начаты в Гусь-Хрустальном районе. Там будут переносить газопровод.

Скоростная магистраль М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань протяженностью 810 км строится в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Ввод запланирован на 2024 год. 4-полосная платная автомагистраль позволит разгрузить федеральную трассу М-7 «Волга». Трасса М-12 позволит в обход населенных пунктов за 6,5 часов проехать из Москвы до Казани, за 4 часа – до Н. Новгорода. Дорога свяжет 17 крупных городов в регионах.