Москвичи бегут во Владимирскую область на время локдауна

Москвичи, похоже, готовятся провести локдаун во Владимирской области. С 30 октября по 7 ноября в столице не просто нерабочие дни. Сергей Собянин объявил краткосрочный локдаун. В Москве будет закрыто все, кроме магазинов первой необходимости и аптек. Чтобы развеять тоску, тысячи жителей столицы приедут во Владимирскую область. Многие уже сегодня бронируют гостиницы, отели и гостевые дома на неделю. Среди популярных направлений – Суздаль. И если верить популярному сайту бронирования, с 30 октября по 7 ноября уже почти все занято.

— На нашем сайте недоступно 84% вариантов жилья по этому направлению на выбранные вами даты. Если у вас гибкие планы, попробуйте посмотреть другие даты, — предлагает сайт при попытке выбрать место для проживания в Суздале семье из четырех человек.

На данный момент на весь туристический город можно найти около 40 вариантов размещения. Но и в этих гостиницах, квартирах и туристических комплексах большинство апартаментов уже занято. Под многими предложениями красным шрифтом отмечено: остался всего один номер по этой цене. Стоит развернуть текст, и станет понятен приблизительный расклад. Например, в 103 гостевых домах мест уже нет. Отели с рейтингом 3 звезды переполнены. В пять отелей с рейтингом 4 звезды можно уже не звонить. В 48 квартирах все давно забронировано.

Семейные номера заняты

Самым большим спросом пользуются семейные номера. Попытка остановиться вчетвером в одной из самых популярных гостиниц Суздаля ничем не закончилась, рассказала «Призыву» жительница Москвы Марина Орлова. Вместо апартаментов на четверых девушке предложили два номера на двоих. С припиской, что их можно будет подобрать рядом.

— Я пыталась забронировать места в одной из гостиниц. Сильно заранее. Думали с 30-го по 6-е провести время в этом городе. Подбирала отель с бассейном, так как привыкла плавать каждый день. А в Москве в эти дни все фитнес-центры работать не будут, — рассказывает девушка. — В итоге разместиться вместе с детьми и мужем не получается. Семейные номера быстро разбирают. Предложили неожиданно заселить нас по два человека. Я пока думаю. Но администратор уже предупредила, что завтра может не быть и такого расклада.

В Суздале и Владимире ожидается максимальная загрузка гостиниц.

Аналогичная ситуация и во Владимире. Нам удалось поговорить с администратором одной из гостиниц. Она сказала, что сейчас особого ажиотажа нет. Но только потому, что номера бронировали заранее с 4 по 7 ноября на праздники. Никто не думал, что в стране снова будет объявлен режим нерабочих дней. А сейчас большинство вариантов уже занято.

— Остались только одноместные номера. Их обычно снимают командировочные. Но таких мало. А вот номер на семью из 4 человек нам подобрать будет очень сложно. Если только на первые три дня нерабочей недели, – рассказала «Призыву» администратор гостиницы Наталья.

Отдых за городом

Наплыв жителей столичного региона почувствуют на себе и приграничные районы. У москвичей в Киржачском, Александровском и Петушинском районах немало дачных домов. Чтобы не сидеть в городе, где ничего не работает, люди отправятся на природу. И таких, судя по опыту прошлого года, будет много.

— С женой, детьми и взрослыми родителями мы решили переждать локдаун на даче. Накупили продуктов и уехали в Юрьев-Польский район. Своего домика пока нет, арендовали на неделю. А там посмотрим, — рассказал «Призыву» житель Москвы Артем.

В пандемию спрос на дачи в Подмосковье вырос в несколько раз. Тысячи жителей столичного региона решили переждать коронавирусные ограничения на природе. Только в марте прошлого года желающих снять или купить домик стало больше на 50%. Людей не останавливала цена. Месяц на природе стоил 150-200 тысяч рублей в зависимости от набора услуг. При этом москвичи стремились оформить долгосрочную аренду и оплачивали жилье до осени. В этом году ситуация повторилась.

Кроме того, за полтора года коронавируса многие успели построить собственный домик. Новые коттеджные поселки появились в отдаленных деревнях и поселках Владимирской области. И сейчас они заполнятся людьми.

Уехать за город на время нерабочих дней призвал жителей Москвы бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко. Вот только не устраивать шумных компаний, а провести время с семьей. При этом от походов в магазин на отдыхе жители столицы вряд ли откажутся. А значит, пересекаться с местными будут.

Однако говорить, что москвичи завезут к нам инфекцию, вряд ли стоит. Это в марте прошлого года жители Москвы массово бежали от пандемии в наш регион. На тот момент у нас не было зафиксировано ни одного случая заражения и стоило переживать. Сейчас в области ежесуточный прирост заболевших больше 300.