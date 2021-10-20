Монеты с изображением Маши и Медведя поступят во Владимир

Банк России выпустил памятные монеты с персонажами популярного мультсериала «Маша и Медведь». Их два типа. Одна — серебряная номиналом 3 рубля и диаметром 39 миллиметров, другая — из недрагоценных металлов с бесцветным и цветным покрытием, номиналом 25 рублей и диаметром 27 миллиметров. Тираж трехрублевых монет составит 7 тысяч, а 25-рублевых — 850 тысяч бесцветных и 150 тысяч цветных.

Как выглядит монета

На монете изображены персонажи известного российского мультсериала — девочка Маша и ее друг, бывший цирковой артист Медведь. Они стоят на фоне комнаты в доме Медведя, где веселая и предприимчивая девочка любит играть.

Справка. Показ анимационного сериала «Маша и Медведь» начался в 2009 году. За несколько лет он стал популярен не только в нашей стране, но и в Европе, США, Китае, Канаде, странах Латинской Америки. Секрет его успеха в том, что ситуации и переделки, в которые попадают персонажи мультсериала, близки и понятны жителям любой страны, на каком бы языке они ни говорили. В мультфильме легко и с юмором, без скучных поучений рассказывается о разнице между хорошим и плохим, добрым и злым, полезным и вредным.

— Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу без всяких ограничений, — уточняет Отделение Владимир Банка России.

Во Владимирскую область монета пока не поступила, но обязательно придет. Только вот расплачиваться ею вряд ли кто будет, поэтому в обороте такую монету не встретить. Вариант один — приобрести в качестве сувенира.

Памятные монеты «Маша и Медведь» входят в серию «Российская (советская) мультипликация»

Мультфильмы на монетах

Банк России уже давно радует нумизматов выпуском в обращение памятных и юбилейных монет. Особое место занимает российская мультипликация. Героями денежных знаков становились, например, Крокодил Гена и Чебурашка. Персонажи мультфильма изображены около железнодорожной кассы. Номинал монеты – 25 рублей.

Выпускал Банк России и 25-рублевые монеты с героями мультфильмов «Дед Мороз и лето», «Бременские музыканты» и «Ну, погоди!».

Ранее « Призыв» рассказывал, что во Владимир поступили памятные монеты номиналом 25 рублей, посвященные подвигу медицинских работников в борьбе с коронавирусом. На оборотной стороне — мужчина и женщина в защитных костюмах и с реанимационными чемоданами. Врачи изображены на фоне больницы и машины скорой помощи. Выполнены монеты из медно-никелевого сплава. И получить такие деньги можно просто на сдачу.