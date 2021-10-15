Молочная продукция и овощи подскочили в цене

В магазинах и на рынках Владимира цены на продукты снова поползли вверх. Пачка масла стоит 155 рублей, банка сметаны — 56 рублей, пакет молока — 69 рублей, помидоры — 156 рублей, огурцы — 120 рублей. Цены, конечно, варьируются, но несильно. Покупатели заметили, что молочка и овощи подорожали в октябре на 20-30%. В еженедельном мониторинге цен Владимирстата таких шокирующих скачков нет. Но и эксперты статистического ведомства по большинству позиций продовольственной корзины видят рост цен.

Молока меньше, цены выше

По информации Владимирстата, молоко и молочная продукция за год подорожали на 6%, сливочное масло — на 3,5%. Это средние показатели по всем рынкам и магазинам Владимирской области. Но рядовые покупатели в октябре увидели куда больший скачок.

— Как цены стали повышаться, так сразу и упаковка у производителей стала меняться. Пакет молока уже не литровый, а 900-граммовый, пачку масла по 200 граммов вообще не встретить, только по 180 и 400 граммов. Мы уже даже удивляться перестали. Повозмущались и дальше пошли, — рассуждает покупатель Ирина Александровна.

По официальным данным Владимирстата, сливочное масло стоит 660 рублей за кг, молоко — 59 рублей за литр, сметана — 249 рублей за литр, творог — 355 рублей за кг.

В регионе растет поголовье коров, но переработка молока сократилась. Производство молочной продукции упало на 20%. По словам директора департамента сельского хозяйства Константина Демидова, это случилось из-за закрытия завода «Данон».

Владимирстат каждый месяц считает стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для населения. Так вот сегодня жителю региона нужно минимум 17 453 рубля, чтобы заплатить за все, что требуется купить.

Овощи в сезон дорожают

— Картошка по 75 рублей. Как вам такое в самый сезон? По таким ценам завезли свежий урожай в гипермаркет. Так она еще зеленая и мелкая. А по акции у них картошка за 60 рублей, — возмущается покупательница Ольга.

Таких цен на картофель не было ни одной осенью. На ярмарках картошка в мешках стоит дешевле, но тоже не как в прошлом году — 37-40 рублей. И такие цены при том, что урожай в регионе неплохой. Директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов заверил, что дефицита овощей в области не будет, а урожай сохранится на уровне средних показателей.

Тем не менее Владимирстат в своих таблицах отражает и рост цен на «борщевой набор». В области убрано 85% овощей. Скоро морковь, капуста и свекла местных СПК поступят на ярмарки. Можно будет запасаться на зиму. Но скидок, судя по всему, ожидать не приходится. Капуста стоит 40 рублей за кг, лук — 35, свекла — 45, а морковь — 28 рублей.

Пошли в рост и цены на тепличные овощи. Владимирский комбинат «Тепличный» продает томаты от 156 рублей за кг, огурцы — от 120 рублей. Свою продукцию они реализуют через торговые секции и гипермаркеты. Свежий урожай будет до ноября.