грузовик в детском саду

Миниатюрный автопарк из Коврова претендует на звание самого необычного арт-объекта

Автор участвует во всероссийском конкурсе «Туту Арт»

Арт-объект из Коврова участвует во всероссийском конкурсе и претендует на звание самого необычного в стране. Это автопарк из миниатюрных грузовиков, установленных на игровой площадке детского сада № 23. Всего за победу в народном конкурсе «Туту Арт» борются 85 конкурсантов, по одному от каждого региона России.

Детсадовский автопарк

Автопарк для воспитанников детского сада смастерил житель Коврова Василий Лютницкий. Три миниатюрных грузовичка вызвали у ребятни восторг и стали любимым местом для игр. В кузов помещается вся группа детского сада.

Грузовички настолько схожи с оригиналом, что кажется, что вот-вот они тронутся с места. При этом автор признается, что изначально не планировал делать точные копии.

Я не планировал делать точную копию, мне нужно было, чтобы машина была хотя бы примерно похожа на грузовик. Но увлёкся, и получилось очень приближено к оригиналу. Каждая деталь сделана так, что её нельзя оторвать детскими ручками, всё очень крепкое и тяжёлое. Колёса настоящие, однако машина стоит на опорах для надёжности, —пояснил Василий Лютницкий организаторам конкурса — сервису поездок и путешествий Туту.ру.

Над созданием грузовиков мастер трудился несколько месяцев.

Не имея бюджета со стороны, Василий сделал свой первый грузовик «ГАЗ», вкладывая только заработанные собственным трудом средства.

Справедливости ради скажу, что небольшую сумму в знак благодарности от садика после окончания работы мне все-таки собрали и отдали, но я ее сразу же отложил на следующую машину. Да, в моей голове созрел целый план: второй и третий грузовики, хотя меня о них никто и не просил. Эти модели я решил сделать похожими на «ЗИЛ» и «Урал», — рассказал мастер федеральному проекту «Гордость России».

Серьезная конкуренция

Арт-объект от Владимирской области попал в первый этап конкурса, который продлится до 18 октября. Конкуренция серьезная. Вместе с ним на победу претендуют не менее интересные арт-объекты. Так, Белгородская область заявила на конкурс Музей истории пиратства, Курская область – Дом из бутылок, Тамбовская – Музей в подъезде.

К концу года станет известна десятка финалистов, а победитель определится 24 января 2022 года. Затем в населённом пункте, где расположен объект-победитель, состоится церемония награждения.

Поддержать земляка может каждый. Голосование проходит на сайте организаторов конкурса.

Фото: art.tutu.ru

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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