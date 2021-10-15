Миниатюрный автопарк из Коврова претендует на звание самого необычного арт-объекта

Арт-объект из Коврова участвует во всероссийском конкурсе и претендует на звание самого необычного в стране. Это автопарк из миниатюрных грузовиков, установленных на игровой площадке детского сада № 23. Всего за победу в народном конкурсе «Туту Арт» борются 85 конкурсантов, по одному от каждого региона России.

Детсадовский автопарк

Автопарк для воспитанников детского сада смастерил житель Коврова Василий Лютницкий. Три миниатюрных грузовичка вызвали у ребятни восторг и стали любимым местом для игр. В кузов помещается вся группа детского сада.

Грузовички настолько схожи с оригиналом, что кажется, что вот-вот они тронутся с места. При этом автор признается, что изначально не планировал делать точные копии.

— Я не планировал делать точную копию, мне нужно было, чтобы машина была хотя бы примерно похожа на грузовик. Но увлёкся, и получилось очень приближено к оригиналу. Каждая деталь сделана так, что её нельзя оторвать детскими ручками, всё очень крепкое и тяжёлое. Колёса настоящие, однако машина стоит на опорах для надёжности, —пояснил Василий Лютницкий организаторам конкурса — сервису поездок и путешествий Туту.ру.

Над созданием грузовиков мастер трудился несколько месяцев.

Не имея бюджета со стороны, Василий сделал свой первый грузовик «ГАЗ», вкладывая только заработанные собственным трудом средства.

— Справедливости ради скажу, что небольшую сумму в знак благодарности от садика после окончания работы мне все-таки собрали и отдали, но я ее сразу же отложил на следующую машину. Да, в моей голове созрел целый план: второй и третий грузовики, хотя меня о них никто и не просил. Эти модели я решил сделать похожими на «ЗИЛ» и «Урал», — рассказал мастер федеральному проекту «Гордость России».

Серьезная конкуренция

Арт-объект от Владимирской области попал в первый этап конкурса, который продлится до 18 октября. Конкуренция серьезная. Вместе с ним на победу претендуют не менее интересные арт-объекты. Так, Белгородская область заявила на конкурс Музей истории пиратства, Курская область – Дом из бутылок, Тамбовская – Музей в подъезде.

К концу года станет известна десятка финалистов, а победитель определится 24 января 2022 года. Затем в населённом пункте, где расположен объект-победитель, состоится церемония награждения.

Поддержать земляка может каждый. Голосование проходит на сайте организаторов конкурса.