Мэрия ищет подрядчика для благоустройства еще 2 дворов во Владимире

Во Владимире до зимы должны провести благоустройство 17 дворовых территорий. Два объекта на Горького, 48 и 85, только выставлены на портале госзакупок. Подрядчикам придется основательно ускориться, чтобы успеть до морозов и снегопадов. Первую волну благоустройства дворов проводили летом. Асфальтировали летними составами. Во вторую волну погода сменилась, но асфальт остался тот же.

Всем дворам — асфальта

Свежие контракты на благоустройство дворовых территорий на Горького, 48 и 85, должны быть выполнены за 14 дней. Каждый стоит по 1,3 миллиона рублей. Ремонт минимальный – новый асфальт на тротуарах и проезжей части.

Ранее уже были расторгованы 15 дворовых территорий. Это Грибоедова, д. 3, Лермонтова, д. 38, Жуковского, д. 8а, Михалькова, д. 5, Балакирева, д. 53, Верхняя Дуброва, д. 29, Северная, д. 15а, Зеленая, д. 60, Добросельская, д. 185а, Лакина, д. 133, Фатьянова, д. 27а, Безыменского, д. 10а, Северная, д. 45а, Каманина, д. 28, Полины Осипенко, д. 9. Почти везде начаты работы.

Самый дорогостоящий объект — на Зеленой, 60. Его стоимость свыше 4 миллионов рублей. Помимо асфальта там отрегулируют высоту 11 люков, поставят 8 лавочек и столько же урн. Остальные объекты – до полутора миллионов рублей. Все работы типичные: асфальт и лавочки. При этом доля софинансирования собственников – 3% от сметы.

Доля софинансирования собственников квартир в благоустройстве составляет 3%.

Уже второй год в рамках ремонта дворов меняют только асфальт и совсем не тратятся на установку детских и спортивных площадок. В новый минимальный перечень работ допускается устройство экопарковок. Но и их во Владимире не делают. В мэрии уверяют, что это выбор самих собственников жилья. Но сами жители считают, что дворы отбираются в спешном порядке, как только приходит транш из федеральной казны или образуется экономия. Поэтому важно все документы оформить без споров и по стандарту.

Спешка с дорогами

С сентября идет и вторая волна ремонта дорог. Большую часть объектов по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» начали делать еще в мае. Успешно прошли ремонты на Суздальском проспекте, Дзержинского, Нижней Дуброве, Судогодском шоссе. Но два проблемных участка по Егорова и Красноармейской, где сменились подрядчики, стали ремонтировать только осенью. Замедлились и другие объекты: в районе турбазы «Ладога» и на мосту у Дворца детско-юношеского творчества.

— Помимо капремонта дорог по нацпроекту, во Владимире продолжается реализация программы «Дорожное хозяйство Владимирской области». Всего на эти цели было направлено 132,6 миллиона рублей из областного и городского бюджетов. Всего планируется отремонтировать 42 объекта улично-дорожной сети города Владимира общей протяженностью 14,8 км, — поясняет пресс-служба администрации города.

В настоящее время продолжаются работы на Разина, Ставровской, Сакко и Ванцетти, Диктора Левитана. Вторая волна ремонта проводится уже не так открыто. Работы становятся полной неожиданностью для автовладельцев. Перекрывают проезжую часть сразу на несколько дней. И нет никаких баннеров и информационных щитов, рассказывающих о сроках и исполнителе работ.

Также Центр управления городскими дорогами проводит ямочный ремонт. На содержание владимирских дорог потрачено 13 миллионов рублей. Тем не менее в городе есть еще немало проблемных участков дорог. Сообщить о них можно на портале «Владимир – это мы». Достаточно сообщить свое имя и адрес проблемы, а для наглядности прикрепить фото. За один раз затратный объект не сделают, но чем больше обращений, тем пристальнее внимание, тем больше шансов попасть в программу будущего года.