Медики из Ставрополя помогут владимирским коллегам бороться с коронавирусом

Медики из Ставрополя прибыли во Владимирскую область для помощи в лечении пациентов с коронавирусом. К работе врачи уже приступили. Они помогают коллегам из городской клинической больницы № 5 Владимира и областной клинической больницы, сообщает ТАСС.

— Вечером 25 октября во Владимирскую область прибыли врачи, которые приступили к работе в областной клинической больнице и горбольнице № 5 во Владимире. Основная задача — оказание консультативной и лечебной помощи в лечении пациентов с ковидом, — пояснили ТАСС в департаменте здравоохранения Владимирской области.

Как уточнили в ведомстве, в горбольнице № 5 приступили к работе четыре медика из Ставрополя: врач-пульмонолог, врач-инфекционист, врач анестезиолог-реаниматолог и медицинская сестра.

В регионе медики пробудут до 12 ноября.

Помощь регионам

Выездные бригады для борьбы с COVID-19 сформированы по поручению президента России. Они работают в 18 регионах страны. Всего 340 специалистов с высшим образованием, имеющих в том числе учёные степени.

— С начала сентября по настоящее время организованы выезды мобильных медицинских мультидисциплинарных бригад в 18 субъектов. Сегодня они работают во Владимирской, Курской, Псковской областях, Забайкальском крае, Оренбургской области. Активно подключилось и Министерство обороны, мы им очень признательны. На сегодняшний день эта помощь крайне важна, – уточнил накануне на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе c COVID-19 министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Не хватает кадров

Напомним, что в первую волну пандемии во Владимирскую область направляли бригады медицинских специалистов из Москвы и Подмосковья. Они оказывали помощь и делились опытом по лечению пациентов с коронавирусом. В конце декабря 2020 года и в течение новогодних праздников в регионе работала бригада специалистов Башкирского государственного медицинского университета.

Сейчас помощь коллег медикам вновь очень нужна. Во Владимирской области стремительно растет число госпитализированных с коронавирусом. По данным регионального департамента здравоохранения, 23 октября, в субботу, в больницу попали сразу 250 человек.

О том, что во Владимирской области не хватает медицинских кадров, говорили еще до пандемии. Коронавирус усугубил ситуацию. Ранее «Призыв» сообщал, что 109 студентов-медиков из Владимирской области будут учиться в вузах страны за казённый счет. Они поступили по целевому приему от департамента здравоохранения Владимирской области. Медицинское ведомство оплатит их обучение, зато потом больницы региона пополнят новые медицинские кадры. По окончании вузов и целевой ординатуры молодые специалисты обязуются отработать в учреждениях здравоохранения Владимирской области не менее 3 лет.