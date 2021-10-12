Лишившийся рук рабочий получит бионические протезы за 12 миллионов рублей

Владимирское отделение Фонда социального страхования заказало жителю региона два протеза кистей рук с внешним источником энергии. Их стоимость — 12,1 миллиона рублей. Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок.

Известно, что получатель электронных протезов пострадал в результате несчастного случая на производстве и теперь ему нужна реабилитация. Контракт на изготовление протезов заключен с компанией «Интра». Срок исполнения заказа подрядчиком — 31 декабря текущего года.

Имитация рук

Согласно конкурсной документации протез кисти с внешним источником энергии должен имитировать форму руки и воспроизводить часть ее функций, а точнее, выполнять не менее 12 моделей захватов, жестов искусственными пальцами кисти с активной функцией предотвращения непроизвольного выпадения схватываемых предметов. Минимальное время схвата кисти из полностью открытой в положение кулак должно составлять не более 0,8 секунды. Менять положения пальцев можно будет через мобильное устройство. Срок эксплуатации, установленный производителем, должен быть не менее 2 лет.

У пальцев будут индивидуальные электроприводы.

12 протезов за 2 года

Бионические протезы, или, по-другому, искусственные аналоги утраченных конечностей, жители Владимирской области с инвалидностью получают ежегодно. Как рассказали «Призыву» во Владимирском региональном отделении Фонда социального страхования, отдел обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации в прошлом году выдал один протез предплечья с микропроцессорным управлением стоимостью более 5 миллионов рублей и два бионических протеза бедра стоимостью порядка 3,9 миллиона рублей каждый.

В 2021 году владимирцам компенсировали покупку двух бионических протезов и обеспечили одним протезом бедра.

За эту работу отвечает и отдел профессиональных рисков. В прошлом году им было выдано 3 протеза: два из них верхних конечностей, один – нижних. В 2021 году протез пока получил один человек.

Выдаются протезы исключительно по рекомендации лечащего врача или медико-социальной экспертизы. Легкие и современные протезы помогают людям вернуться к полноценной жизни. Их функциональность приближена к реальным конечностям.

Фонд социального страхования обеспечивает инвалидов высокотехнологичными средствами реабилитации с внешним источником энергии бесплатно. Также возможна компенсация стоимости самостоятельно приобретённых протезов.