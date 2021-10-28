Лавочки в парке «Добросельский» держались на ржавой арматуре

Упавшие лавочки в недавно открытом парке «Добросельский» во Владимире собираются закрепить. Подрядчик пообещал сделать это в ближайшую неделю, до заморозков. Претензии к креплению скамеек возникли у жителей. Накануне вместе с депутатами они проверили надежность и долговечность различных элементов благоустроенного парка, сообщает сайт мэрии.

Невнятный крепеж

Крепеж волнообразных скамеек в мэрии назвали «невнятным».

— Судя по конструкции, каждую скамейку следует крепить к асфальту или тротуарной плитке анкерными болтами. Но по факту на некоторых скамейках болты раскрутились и выскочили, а вместо них забили нелепые прутья из проржавевшей арматуры, — сообщает сайт городской администрации.

Начальник управления ЖКХ Алексей Шумник назвал замечания справедливыми и пообещал, что в начале весеннего сезона основание парковых скамеек надежно забетонируют и проблема крепежа будет решена. Однако такой долгоиграющий вариант никого не устроил. В результате договорились с подрядчиком. Он также восстановит поврежденное в двух местах прорезиненное покрытие детской площадки и несколько погнутых планок на дорожке из пластификата.

В рамках второго этапа реконструкции в парке поставили 28 лавочек. Столько же смонтировали в 2020-м.

Орудуют вандалы

Недоделки подрядчика – не основная проблема. Страдает парк и от вандалов. Площадь парка превышает 15 гектаров, и пока не организовали охрану и не начали устанавливать камеры видеонаблюдения, обычным сотрудникам было очень непросто следить за порядком и сохранностью элементов благоустройства.

Участники инициативной группы рассказали, как год назад сторож пытался увещевать великовозрастных детин, резвившихся по ночам на аттракционах для самых маленьких посетителей в только что установленном детском городке. В результате два локальных элемента попросту сломали, и теперь они нуждаются в дорогостоящем ремонте, а вместо одного из них на детской площадке торчит небезопасная трубостойка.

В будущем рассмотрят вопрос об организации в парке постоянного патрулирования силами полиции с участием народных дружин Фрунзенского района, сообщает мэрия.

Парк «Добросельский» открылся 17 октября. Реконструкция (второй этап) шла там с мая. В целом же за два года парк изменился радикально. Он разбит на зоны, структурирован, удобен для прогулок, игр и занятий спортом. Спортивная зона находится ближе к улице Егорова, детская — к Суздальскому проспекту. Завершающий этап благоустройства запланирован на 2022 год.