Коронавирусом за сутки заразились 312 жителей Владимирской области

Новый максимальный прирост заболевших коронавирусом за все четыре волны пандемии зафиксирован за сутки во Владимирской области. COVID-19 инфицированы 312 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это на 2 случая больше, чем было накануне.

Выздоровели за сутки 45 пациентов. Официально подтвердили 8 летальных исходов. Всего же с начала пандемии скончались 2185 жителей региона. Уровень смертности остается высоким и в целом по стране. За минувшие сутки подтверждены 1069 летальных исходов.

Лидеры заболеваемости

Владимир продолжает оставаться в лидерах по заболеваемости. За сутки еще 72 заболевших. Далее следуют Гусь-Хрустальный, Муромский и Ковровский районы. Там 36, 35 и 33 заболевших соответственно.

По 15 инфицированных в Петушинском и Суздальском районах, 14 — в Александровском, по 13 — в Юрьев-Польском и Кольчугинском, 12 — в Вязниковском, 11 — в Киржачском. По 10 случаев зафиксированы в Собинском и Гороховецком районах, 8 — в Судогодском, 6 — в Меленковском, 5 — в Селивановском, 3 — в Камешковском. Единичный случай заболеваемости зарегистрирован в Радужном.

Всего за время пандемии коронавирусом переболели 60 902 жителя региона.

94% коек занято

По состоянию на 24 октября в медицинских организациях региона действуют 2260 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. 94,6 процента из них занято, это 2139 мест, свободна 121 койка.

Кроме того, в больницах региона не хватает кислорода, необходимого в том числе для госпитализированных пациентов с коронавирусом. Об этом в своем еженедельном отчете по работе с обращениями граждан сообщил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

Побыть дома

На следующей неделе жителей Владимирской области ожидают нерабочие дни. Необходимость этого продиктована ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки. По возможности в этот период владимирцам рекомендуют оставаться дома и не планировать поездки. Как уточняют в региональном управлении Роспотребнадзора, эффективной такая мера будет только в случае ограничения контактов.

— Например, в этот период стоит отказаться от посещения и приема гостей, длительного общения в закрытых помещениях, сократить необязательные поездки, — советуют в пресс-службе надзорного ведомства.

Провести нерабочие дни лучше с пользой для здоровья – больше гулять на свежем воздухе. А еще можно выделить время на вакцинацию. Если избежать контактов и поездок не получается, жителей региона призывают помнить о простых, но эффективных мерах: использовать маски, антисептики, стараться избегать мест массового скопления людей. Жителям региона также рекомендуют использовать для передвижения по городу личный автомобиль или такси.