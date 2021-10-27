Коронавирусом за сутки заболели 315 жителей Владимирской области

Новый максимальный прирост заболевших коронавирусом за все четыре волны пандемии зафиксирован за сутки во Владимирской области. COVID-19 инфицированы 315 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это на 4 случая больше, чем было накануне.

Выздоровели за сутки 49 пациентов. Официально подтвердили 8 летальных исходов. Всего же с начала пандемии скончались 2200 жителей региона. Уровень смертности остается высоким и в целом по стране. За минувшие сутки подтверждены 1123 летальных исхода – это новый рекорд.

Лидеры заболеваемости

Больше всего новых заболевших COVID-19 снова во Владимире. Еще 74 случая. По 36 заболевших в Муромском и Гусь-Хрустальном районах, 34 — в Ковровском.

18 человек инфицированы в Александровском районе, 16 — в Вязниковском, по 14 — в Петушинском и Гороховецком, 12 — в Юрьев-Польском. По 11 новых случаев в Суздальском и Кольчугинском районах, 10 — в Киржачском, 7 — в Собинском, по 6 — в Меленковском, Селивановском и Судогодском, 4 — в Камешковском.

Всего за время пандемии коронавирусом переболели 61 528 жителей региона.

Для лечения больных коронавирусом, по данным на 26 октября, в медицинских организациях региона действуют 2305 коек. Еще 5 специализированных мест развернули в Меленковской центральной районной больнице. При этом 92,5 процента коечного фонда занято. Это 2133 места, свободны 172 койки.

Гриппа пока нет

Помимо коронавируса во Владимирской области, по данным лабораторного мониторинга, циркулируют риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы и аденовирусы. Эпидпорог по ОРВИ превышен на 172,7% в возрастной группе от 15 лет и старше, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Гриппа пока нет. Однако специалисты напоминают: лучший способ защитить себя от гриппа и его последствий – вакцинироваться. Во Владимирской области, как и во всей стране, планируется привить от гриппа 60 процентов населения – это свыше 679 тысяч жителей региона. Наиболее оптимальное время для вакцинации – сентябрь-ноябрь.

В первую очередь вакцинация необходима тем, кто входит в группу риска. Это дети от 6 месяцев, студенты, беременные, призывники, работники сферы образования и здравоохранения, сотрудники правоохранительных органов, коммунальной сферы, а также люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями.

Привиться от гриппа можно не только в поликлинике по месту жительства, но и в мобильных пунктах. Причем без предварительной записи и в выходные дни.