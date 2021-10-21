Коронавирусом за сутки заболели 299 жителей Владимирской области

Это новый рекорд за все четыре волны пандемии

Новый максимальный прирост заболевших коронавирусом за все четыре волны пандемии зафиксирован за сутки во Владимирской области. COVID-19 инфицированы 299 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это на 2 случая больше, чем было накануне. Область вплотную подошла к психологической отметке в 300 случаев.

Кто болеет?

Рост заболеваемости коронавирусом регистрируется по всем возрастным категориям, отмечают в Роспотребнадзоре. Однако больше всего вирус поражает трудоспособное население. Статистика заболеваемости за прошлую неделю выглядит так:

— 60 лет и старше — 22,5%;

— 50-64 года — 27,5%;

— 30-49 лет — 32,9%;

— 18-29 лет — 9,2%.

При этом коэффициент распространения вируса на сегодняшний день стал немного ниже, чем в целом по стране, отметила сегодня на брифинге, посвященном эпидобстановке в регионе, начальник отдела организации медицинской помощи облздрава Светлана Григорян.

Лидеры заболеваемости

Владимир продолжает оставаться в лидерах по заболеваемости. За сутки еще 69 заболевших. Далее следуют Муромский, Гусь-Хрустальный и Ковровский районы. Там 40, 37 и 31 заболевший соответственно.

14 инфицированных в Собинском районе, по 13 — в Кольчугинском, Петушинском, по 11 — в Юрьев-Польском, Вязниковском, по 10 — в Александровском и Гороховецком, по 9 — в Суздальском и Киржачском районах. 6 случаев зафиксированы в Меленковском районе, 5 — в Камешковском, по 4 — в Селивановском и Судогодском, 3 — в Радужном.

Всего за время пандемии коронавирусом переболели 59 669 жителей региона.

Выздоровел за сутки 71 пациент. Официально подтвердили 9 летальных исходов. Всего же с начала пандемии скончались 2149 жителей региона. Уровень смертности остается высоким и в целом по стране. За минувшие сутки подтверждены 1036 летальных исходов — это новый рекорд.

Коечный фонд

Ситуация с коечным фондом в регионе остается напряжённой. И это при том, что развернуто максимальное количество специализированных мест за все время пандемии.

Дополнительно открыли еще 55 коек. 30 — на базе областной клинической больницы, 15 – в Гусь-Хрустальной городской больнице, 6 — в городской клинической больнице № 5 Владимира и 4 — в городской больнице № 6 г. Владимира. При этом особого резерва нет.

По состоянию на 21 октября в медицинских организациях региона действуют 2255 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. 90,8 процента из них занято. Это 2047 мест. Свободно 208 коек.

Пациенты госпитализируются в любой из ковидных госпиталей, где есть свободные места. Департамент здравоохранения в круглосуточном режиме контролирует ситуацию по коечному фонду и по формированию прогнозов на выписку и госпитализацию пациентов, — рассказала Светлана Григорян.

Ранее «Призыв» сообщал, что врио губернатора Владимирской области прокомментировал введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Фото «Призыва»

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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