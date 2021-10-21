Коронавирусом за сутки заболели 299 жителей Владимирской области

Новый максимальный прирост заболевших коронавирусом за все четыре волны пандемии зафиксирован за сутки во Владимирской области. COVID-19 инфицированы 299 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это на 2 случая больше, чем было накануне. Область вплотную подошла к психологической отметке в 300 случаев.

Кто болеет?

Рост заболеваемости коронавирусом регистрируется по всем возрастным категориям, отмечают в Роспотребнадзоре. Однако больше всего вирус поражает трудоспособное население. Статистика заболеваемости за прошлую неделю выглядит так:

— 60 лет и старше — 22,5%;

— 50-64 года — 27,5%;

— 30-49 лет — 32,9%;

— 18-29 лет — 9,2%.

При этом коэффициент распространения вируса на сегодняшний день стал немного ниже, чем в целом по стране, отметила сегодня на брифинге, посвященном эпидобстановке в регионе, начальник отдела организации медицинской помощи облздрава Светлана Григорян.

Лидеры заболеваемости

Владимир продолжает оставаться в лидерах по заболеваемости. За сутки еще 69 заболевших. Далее следуют Муромский, Гусь-Хрустальный и Ковровский районы. Там 40, 37 и 31 заболевший соответственно.

14 инфицированных в Собинском районе, по 13 — в Кольчугинском, Петушинском, по 11 — в Юрьев-Польском, Вязниковском, по 10 — в Александровском и Гороховецком, по 9 — в Суздальском и Киржачском районах. 6 случаев зафиксированы в Меленковском районе, 5 — в Камешковском, по 4 — в Селивановском и Судогодском, 3 — в Радужном.

Всего за время пандемии коронавирусом переболели 59 669 жителей региона.

Выздоровел за сутки 71 пациент. Официально подтвердили 9 летальных исходов. Всего же с начала пандемии скончались 2149 жителей региона. Уровень смертности остается высоким и в целом по стране. За минувшие сутки подтверждены 1036 летальных исходов — это новый рекорд.

Коечный фонд

Ситуация с коечным фондом в регионе остается напряжённой. И это при том, что развернуто максимальное количество специализированных мест за все время пандемии.

Дополнительно открыли еще 55 коек. 30 — на базе областной клинической больницы, 15 – в Гусь-Хрустальной городской больнице, 6 — в городской клинической больнице № 5 Владимира и 4 — в городской больнице № 6 г. Владимира. При этом особого резерва нет.

По состоянию на 21 октября в медицинских организациях региона действуют 2255 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. 90,8 процента из них занято. Это 2047 мест. Свободно 208 коек.

— Пациенты госпитализируются в любой из ковидных госпиталей, где есть свободные места. Департамент здравоохранения в круглосуточном режиме контролирует ситуацию по коечному фонду и по формированию прогнозов на выписку и госпитализацию пациентов, — рассказала Светлана Григорян.

Ранее «Призыв» сообщал, что врио губернатора Владимирской области прокомментировал введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.