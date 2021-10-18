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Коронавирусом во Владимирской области заболели 292 человека

Подтверждены 19 летальных исходов

Новый максимальный прирост заболевших коронавирусом за все четыре волны пандемии зафиксирован за сутки во Владимирской области. COVID-19 инфицированы 292 человека, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это на 4 случая больше, чем было накануне.

Выздоровели за сутки 64 пациента. Это более чем в четыре с половиной раза меньше, чем число новых заболевших. Официально подтвердили 19 летальных исходов, накануне было зарегистрировано 17 смертей. Всего же с начала пандемии скончались 2120 жителей региона. Уровень смертности остается высоким и в целом по стране. За минувшие сутки подтверждены 998 летальных исходов.

Лидеры заболеваемости

Владимир остается лидером по заболеваемости COVID-19 в регионе. В областном центре за 24 часа добавились 66 пациентов с ковидом. Далее следуют Муромский, Гусь-Хрустальный и Ковровский районы. Там 39, 35 и 25 заболевших соответственно.

По 13 инфицированных в Киржачском и Гороховецком районах, по 12 – в Кольчугинском, Юрьев-Польском и Собинском, по 10 — в Александровском, Вязниковском и Суздальском.

9 новых случаев в Петушинском районе, 8 — в Камешковском, 6 — в Меленковском, по 5 — в Селивановском районе и Радужном. 2 человека заболели в Судогодском районе.

Всего за время пандемии коронавирусом переболели 58 779 жителей региона.

Для лечения пациентов с COVID-19, по данным на 17 октября, в регионе развернуты 2170 коек. Дополнительно открыли еще 60: 50 мест — в Муромской городской больнице № 2 и 10 мест — в областной психиатрической больнице № 2. При этом объем занятого коечного фонда остается на высоком уровне — 92,3%, это 2003 места. Свободны 167 коек.

Один критерий из пяти

Владимирская область соответствует лишь одному из пяти критериев региона, свободного от COVID-19. Такую информацию приводит федеральный оперштаб на сайте стопкоронавирус.рф. Критерии следующие:

— заболеваемость не более 30 случаев на 100 тысяч населения;

— охват тестированием не менее 200 на 100 тысяч населения;

— уровень коллективного иммунитета не менее 80%;

— занятость коек с ИВЛ меньше 0,1 на 100 тысяч населения;

— загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива.

Наш регион соответствует лишь одному критерию — тестированием охвачено не менее 200 на 100 тысяч населения. Коллективный иммунитет во Владимирской области составляет 34%, сообщает оперштаб. Двумя компонентами вакцины по состоянию на 15 октября привиты 328 420 человек, одним — 347 928.

Ранее правительство РФ утвердило правила поощрения регионов, свободных от ковида. Субъекты, которые будут соответствовать всем пяти критериям, получат финансирование из федерального бюджета на проекты, связанные с медициной. Всего победителям конкурса выделят около пяти миллиардов рублей, сообщается на сайте кабинета министров. Пока говорить о победе нашему региону явно рано.

Фото «Призыва»

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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