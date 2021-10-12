Коронавирусом во Владимирской области за сутки заразились еще 265 человек

За прошедшие сутки коронавирус подтвержден еще у 265 жителей Владимирской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. И снова это выше предыдущего показателя: накануне были зарегистрированы 260 новых случая.

Лидеры по заболеваемости

Во Владимире за сутки добавились 65 пациентов с ковидом. Затем следуют Гусь-Хрустальный и Муромский районы – там по 31 заболевшему. 27 случаев подтверждено в Ковровском районе. 14 новых заболевших в Юрьев-Польском районе, 13 – в Собинском, 12 — в Петушинском, 11 — в Кольчугинском. По 10 инфицированных зафиксировано в Александровском, Киржачском и Гороховецком районах, 9 — в Вязниковском, 8 — в Суздальском, 5 — в Меленковском. По 4 новых случая в Селивановском и Камешковском районах. Единичный случай заболевания зарегистрирован в Радужном.

Всего за время пандемии коронавирусом переболели 57 087 жителей региона

Растет смертность

Выздоровели за сутки 119 пациентов. Это меньше, чем число новых заболевших. При этом высоким остается уровень смертности.

— Сейчас в области уровень заболеваемости в полтора раза выше, чем в декабре прошлого года. Ежедневно у нас умирает от коронавируса от 4 до 9 человек, — сообщила на брифинге, посвященном эпидобстановке в регионе, главный эпидемиолог Владимирской области Наталья Широбокова.

За минувшие 24 часа официально подтверждены 9 летальных исходов. Всего же с начала пандемии скончались 2 057 жителей региона. Уровень смертности остается высоким и в целом по стране. За минувшие сутки подтверждены 973 летальных исхода – это новый рекорд.

Дополнительные койки

Из-за роста числа пациентов с ковидом, которым требуется госпитализация, в больницах региона открывают новые койки. Еще плюс 57 мест: в городской клинической больнице №5 Владимира добавилось 15 коек, столько же в Гусь-Хрустальной городской больнице, в Муромской городской больнице №3 — 13, в Меленковской центральной районной больнице – 9 и Вязниковской районной больнице — 5.

Несмотря на открытие дополнительных коек, резерва нет. Места сразу же заполняются пациентами. По состоянию на 11 октября в медицинских организациях региона действуют 2 111 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. 91,1 процента из них занято. Это 1 923 места, свободны 188 коек.

Помимо коронавируса жителям Владимирской области сейчас угрожают и другие сезонные заболевания. Так, в регионе на 130,5% превышен эпидпорог по ОРВИ в возрастной группе от 15 лет и старше. В областном центре этот показатель еще выше — на 143,9%. Гриппа официально пока нет. При этом активно циркулируют риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы.