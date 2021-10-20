Коронавирусом во Владимирской области за сутки заразились 297 человек

297 случаев коронавируса выявлено за сутки во Владимирской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это новый максимум за все четыре волны пандемии. Выздоровели за сутки 70 пациентов. Это в три раза меньше, чем число новых заболевших.

Официально подтвердили 4 летальных исхода. Всего же с начала пандемии скончались 2067 жителей региона. Уровень смертности остается высоким и в целом по стране. За минувшие сутки подтверждены 1028 летальных исходов — это новый рекорд.

Лидеры заболеваемости

Больше всего новых зараженных традиционно в областном центре. Во Владимире за 24 часа добавились 67 пациентов с ковидом. Далее следуют Муромский, Гусь-Хрустальный и Ковровский районы. Там 38, 33 и 28 заболевших соответственно.

14 инфицированных — в Вязниковском районе, по 13 в Юрьев-Польском и Гороховецком, 12 — в Киржачском, по 11 — в Кольчугинском, Собинском и Суздальском. 10 новых случаев в Петушинском районе. 8 — в Александровском, 7 — в Камешковском, 6 — в Селивановском. По 5 заболевших в Меленковском, Судогодском районах и Радужном.

Всего за время пандемии коронавирусом переболели 59 370 жителей региона.

91% коек занят

Для лечения пациентов с COVID-19 на 19 октября в регионе развернуты 2200 коек. Дополнительно открыли еще 30: 25 мест — на базе Муромских городских больниц №3 и №2, а также 5 мест в Областном центре специализированных видов медицинской помощи.

При этом объем занятого коечного фонда остается на высоком уровне — 91,3%, это 2009 мест. Свободна 191 койка.

Как подготовиться к прививке

Самый эффективный способ защитить себя от коронавируса и его тяжелых последствий – привиться, уверены специалисты Роспотребнадзора. Вакцинация в регионе продолжается. Как правильно подготовиться к процедуре, рассказали эксперты. На своем сайте Роспотребнадзор опубликовал подробную инструкцию. Например, прием антигистаминных для уменьшения температуры, боли и отека после прививки только навредит.

— Как показало недавнее исследование, прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации. Антигистаминные могут понадобиться пациентам, у которых есть соответствующий аллергический анамнез. Если они принимают такие препараты по назначению врача на регулярной основе, прерывать прием в связи с прививкой не стоит. Всем остальным гражданам эти препараты не показаны, — сообщает ведомство.

Ранее «Призыв» сообщал, что региональное управление Роспотребнадзора ужесточило требование к отдельным категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации. Теперь сделать прививку должны не 60, а 80% сотрудников организаций, входящих в список.