Коронавирусом во Владимирской области за сутки заразились 275 человек. Это максимум за всю пандемию

275 случаев заболевания коронавирусом выявлено за сутки во Владимирской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это абсолютный максимум за все четыре волны пандемии. «Такого максимального прироста по региону мы еще не видели», — уточнила на сегодняшнем брифинге, посвященном эпидобстановке в регионе, начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Светлана Григорян.

Выздоровели за сутки 87 пациентов. Это в три раза меньше, чем число новых заболевших. Официально подтвердили 4 летальных исхода. Всего же с начала пандемии скончались 2067 жителей региона. Уровень смертности остается высоким и в целом по стране. За минувшие сутки подтверждены 986 летальных исходов — это новый рекорд.

Коэффициент заболеваемости во Владимирской области выше, чем в целом по стране.

Лидеры заболеваемости

Больше всего новых зараженных традиционно в областном центре. Во Владимире за 24 часа добавились 66 пациентов с ковидом. Далее следуют Муромский, Гусь-Хрустальный и Ковровский районы. Там 32, 30 и 28 заболевших соответственно. 15 инфицированных в Александровском районе, 13 – в Кольчугинском, по 12 – в Суздальском и Собинском, 11 – в Киржачском. По 10 новых случаев в Петушинском, Вязниковском и Юрьев-Польском районах. 7 человек заболели в Гороховецком районе, по 5 – в Судогодском и Меленковском, 4 – в Меленковском, 3 – в Радужном и 2 – в Селивановском районе. Всего за время пандемии коронавирусом переболел 57 631 житель региона.

Коечный фонд

Для лечения пациентов с COVID-19 на сегодняшний день в регионе развернуты 2110 коек. 91,2% из них занято, это 1925 мест, свободны 185 коек. 4 койки дополнительно развернули в Вязниковской районной больнице.

— Предпринимаются все меры по дальнейшему наращиванию коечного фонда. За минувшую неделю в регионе было дополнительно развернуто 227 коек. Но при этом объем занятого коечного фонда остается на высоком уровне, — подчеркнула представитель облздрава Светлана Григорян.

Ранее «Призыв» сообщал, что одно из учреждений соцзащиты населения Владимирской области планируют переоборудовать под отделение для долечивания пациентов с коронавирусом. Туда можно было бы переводить выздоравливающих, уже имеющих отрицательный тест на COVID-19, но с сопутствующими заболеваниями. Это поможет своевременно освобождать места в больницах для новых заболевших.