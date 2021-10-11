Коронавирусом во Владимирской области за сутки заразились 260 человек

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом во Владимирской области остается напряженной. За прошедшие сутки инфицированы еще 260 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Для сравнения, накануне заболело на 4 человека меньше.

Выздоровели за сутки 138 пациентов, это почти в два раза меньше числа заболевших. Официально подтверждены 7 летальных исходов. Всего же с начала пандемии скончались 2048 жителей региона. Уровень смертности остается высоким и в целом по стране, за сутки подтверждены еще 957 летальных исходов.

Владимир лидирует

Владимир остается лидером по заболеваемости коронавирусом. В областном центре за сутки добавились 60 пациентов с ковидом. Далее следуют Гусь-Хрустальный, Муромский и Ковровский районы. Там 35, 33 и 29 заболевших соответственно. 12 новых инфицированных в Александровском районе, по 11 – в Суздальском, Петушинском, Юрьев-Польском и Вязниковском. По 9 инфицированных зафиксировано в Собинском, Кольчугинском и Киржачском районах, 8 – в Гороховецком, 7 – в Меленковском. По 2 новых случая подтверждены в Селивановском и Камешковском районах. Единичный случай зафиксирован в Радужном.

Всего за время пандемии коронавирусом переболели 56 822 жителя региона.

На данный момент в регионе 3604 человека болеют COVID-19. По состоянию на 10 октября в медицинских организациях региона развернуты 2054 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. 92,1% из них занят. Это 1891 место, свободны 163 койки.

Маски под контролем

В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркивают, что жители Владимирской области зачастую не соблюдают простые противоэпидемические правила: ношение масок, социальное дистанцирование, дезинфекционный режим. С нарушителями проводят профилактическую работу.

— С 4 по 10 октября совместно с сотрудниками УМВД России по городу Владимиру был проведен мониторинг 67 предприятий потребительского рынка областного центра. Нарушения масочного режима выявлены на 17 объектах, — говорится на сайте мэрии.

На одного покупателя составили протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ, в магазине он находился без маски.

Всего с начала года проверки прошли на 2384 объектах торговли. Зафиксировано 505 нарушений. Сотрудники полиции за это время составили 49 протоколов за игнорирование масочного режима.

Напомним, что нарушителей ждут штрафы в размере от 1000 до 30 тысяч рублей для граждан, от 10 до 50 тысяч для должностных лиц, от 30 до 50 тысяч для индивидуальных предпринимателей и от 100 до 300 тысяч для юридических лиц.