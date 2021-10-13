Коронавирусом во Владимирской области за сутки заболели еще 269 человек

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом во Владимирской области остается напряженной. За прошедшие сутки снова зафиксирован рост: инфицированы еще 269 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Для сравнения, накануне заболело на 4 человека меньше.

Выздоровели за сутки 109 пациентов. Официально подтвердили 6 летальных исходов. Всего же с начала пандемии скончались 2063 жителя региона. Уровень смертности остается высоким и в целом по стране. За минувшие сутки подтверждены 984 летальных исхода — это новый рекорд.

Владимир в лидерах

Владимир остается лидером по заболеваемости коронавирусом. В областном центре за сутки добавились 62 пациента с ковидом. Далее следуют Гусь-Хрустальный, Ковровский и Муромский районы. Там 33, 30 и 29 заболевших соответственно. 14 новых инфицированных в Петушинском районе, 13 — в Александровском.

По 12 случаев в Вязниковском и Юрьев-Польском районах, по 10 – в Собинском и Кольчугинском, по 9 — в Киржачском, Гороховецком и Суздальском, по 6 – в Камешковском и Меленковском районах. 3 человека заболели COVID-19 в Селивановском районе и 2 – в Судогодском.

Всего за время пандемии коронавирусом переболели 57 356 жителей региона.

Дополнительные койки

Из-за всплеска заболеваемости в больницах региона открывают дополнительные койки — плюс 15 мест. Их развернули в Камешковской центральной районной больнице, говорится в официальном бюллетене «Белого дома».

По состоянию на 13 октября в медицинских организациях региона действуют 2106 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом резерв крайне мал: свободных коек всего 156. Занято 92,6% мест.

Напомним, что на этой неделе облздрав сообщал о дополнительных койках, развернутых в городской клинической больнице № 5 Владимира, Гусь-Хрустальной городской больнице, Муромской городской больнице № 3, в Меленковской центральной районной больнице и Вязниковской районной больнице.

На данный момент COVID-19 в регионе болеют 3895 человек.

Защитит прививка

Единственный способ защитить себя от коронавируса и его тяжелых последствий – привиться, уверены специалисты. Вакцинация в регионе продолжается. Первый ее этап прошли 345 567 жителей региона, второй – 326 352. Только во Владимире по состоянию на 12 октября первым компонентом вакцины привились 98 451 человек. Оба компонента получили 92 680 жителей города.

Всего за время проведения массовой вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 153 067 доз вакцины, сообщает мэрия.

Привиться от коронавируса можно не только в поликлинике по месту жительства, но и в мобильных пунктах. Причем без предварительной записи и в выходные дни.

— Торговый центр «Мегаторг» (ул. Тракторная, 45), время работы: среда, четверг, пятница с 13.00 до 15.00. Прививочный пункт располагается на втором этаже.

— Территория гастромаркета «Рынок на Студеной» (ул. Дворянская, 27а), время работы: с понедельника по пятницу с 13.00 до 15.00, по субботам с 10.00 до 12.00.

— Гипермаркет «Глобус» (Суздальский проспект, 28), время работы: с понедельника по субботу с 10.00 до 14.00.

— Территория гипермаркета «Лента» (Московское шоссе, 2), время работы: с понедельника по пятницу с 10.30 до 14.00.