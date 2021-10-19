Контейнеры, вещевой фонд, комиссионка: куда сдать старые вещи во Владимире

Если написать в поисковой строке «сдать вещи во Владимире», Яндекс предложит вам список из 15 адресов комиссионных магазинов, благотворительных и вещевых фондов. «Буратино», «сАвенок», «МАМАРАДА», «Дети в приоритете» — ни в один из комиссионных магазинов, контакты которых выдает поисковая система, дозвониться не получится.

— Комиссионных магазинов во Владимире практически нет, — обескуражила Ольга Шигаева, руководитель проекта «Добромаркет» во Владимире. — Осталась одна точка, да и то с оговорками.

Благотворительный секонд-хэнд

Первый магазин проекта открылся в нашем городе 1 февраля 2018 года. «Добромаркет» — благотворительный секонд-хэнд. Такой формат появился в Англии больше 50 лет назад. В благотворительный секонд-хэнд люди могут прийти и сдать вещи, часть которых потом продается, часть идет на благотворительность, а остальные – на переработку.

К моменту открытия магазина во Владимире контейнеры по сбору вещей уже несколько месяцев стояли в Москве. Именно эта одежда, обувь и аксессуары и стала первым ассортиментом «Добромаркета». За две недели до открытия, в середине января 2018-го, контейнеры установили и во Владимире, чем сильно обрадовали местных жителей.

— Четыре года назад у нас еще были места, куда можно было отнести старые вещи, но этого все равно было мало, поэтому наши пункты приема приняли на ура. А сейчас мы практически единственные в городе занимаемся сбором старой одежды, — продолжает Ольга Шигаева.

Вещевой фонд

Жительница Владимира Юлия Наследникова тоже столкнулась с тем, что, с одной стороны, есть люди, не знающие, куда пристроить свои старые вещи, а с другой — семьи, которым эти вещи пригодились бы.

Юлия — прихожанка Храма Архангела Михаила. Там с благословения отца-настоятеля она и организовала небольшой вещевой фонд. Помочь всем нуждающимся, как и собрать все старые вещи у того, кому они больше не нужны, Юлия Наследникова не сможет. Ее фонд занимает комнатку три на пять метров.

— Мы сейчас в основном помогаем нашим прихожанам, а одежду отдают друзья и друзья друзей. Но если вы хотите помочь или сами нуждаетесь в помощи, можете позвонить в приход или мне лично, — говорит Юлия (контакты — в конце материала). Кроме вещей фонду требуются напольные вешалки и плечики.

Комиссионный магазин

Для Ольги Шигаевой старые вещи – это, в первую очередь, бизнес. Она говорит, что основная задача проекта «Добромаркет» заключается в финансовой устойчивости. Если магазины не будут приносить прибыль, не смогут существовать и пункты сбора, не будет благотворительности, не будет переработки.

Именно из-за нерентабельности и закрылись владимирские комиссионки

— Один последний магазин ещё действует, называется «Второе дыхание». Но там уже и новыми вещами торгуют. И — мое мнение — он вряд ли выдержит конкуренцию с торговыми точками площадью 100-200 квадратов, — полагает Ольга.

Комиссионный магазин «Второе дыхание» существует. Находится он на Н. Дуброве, 30 «А». Это единственная точка во Владимире из списка комиссионок, до которой получилось дозвониться. Там принимают одежду, обувь и аксессуары, но сезонно. Прием зимней одежды начнется в ноябре. Подробности на их страничке во «Вконтакте».

Пункты приема

Основные конкуренты «Добромаркета» — секонд-хэнды. Все владимирские магазины этого формата везут вещи из Европы. «Добромаркет» пока единственный бренд, продающий одежду из России.

Это очень важная деталь, потому что, вообще-то, старая одежда — это ветошь, вид бытовых отходов. И в то время, когда весь цивилизованный мир от своего мусора избавляется, мы ввозим его тоннами.

На данный момент во Владимире установлены четыре контейнера по сбору ненужных владельцам вещей:

Секонд-хенд «Добромаркет», Владимир, ул. 1-ая Пионерская, 94

Рынок на Студеной, Владимир, ул. Дворянская, 27

ТК Текстиль ЯР, Владимир, ул. Верхняя дуброва, 44

Флигель Владимир, ул. Девическая, 8

Вещи, за которые не страшно

Все вещи из контейнера попадают к сортировщикам. Для начала их делят на две большие группы: половину из них можно носить, другую – нет. Одежда непригодная для носки идет на переработку. Ольга уточняет, что верхняя одежда переработке не подлежит, поэтому старые куртки отвозят в приюты для собак.

— Мы принимаем те вещи, за которые вам будет не страшно на Страшном суде, — такой подход к сбору старой одежды придумала для себя Юлия Наследникова. — То есть ваша совесть должна быть спокойна, что вы отдали действительно хорошие вещи, которыми люди могут воспользоваться.

Юлия говорит, что ей часто приходится самой относить на помойку вещи, которые ей сдают. У людей рука не поднимается их выбросить, и фонд становится некой промежуточной точкой между старым хозяином и свалкой.

У Ольги Шигаевой за счет другой бизнес-модели и подход другой. Контейнеры «Добромаркета» обезличены и выбросить туда может кто угодно и что угодно.

По ее словам, одежда жителей Владимира редко оказывается на прилавках благотворительного «секонд-хэнда». Как и 4 года назад, основную массу товаров на продажу составляет содержимое контейнеров, установленных в Московской области.

А вообще пункты приема старой одежды от «Добромаркета» располагаются в трех регионах: Владимирской, Ленинградской и Московской областях

Два магазина «Добромаркета» находятся во Владимире: ул. 1-я Пионерская д. 94 и ул. Гагарина 2Б. Там установлена политика единой цены: вся верхняя одежда продается по 600 рублей, джинсы — по 400, футболки – по 100.

Согласно официальному сайту проекта, на полки магазинов поступает до 70% вещей. Там они находятся три недели, после чего вся непроданная одежда уходит на благотворительность.

В основном «Добромаркет» передает одежду в районы Владимирской области. Трижды в месяц в магазине на 1-й Пионерской проходит «День добрых дел», когда непроданные вещи раздают нуждающимся. Следующий «День» пройдет 20 октября.

Связаться с Юлией Наследниковой можно по телефону +7 (910) 774-25-45

Вся важная информация о проекте «Добромаркет» публикуется в их группе