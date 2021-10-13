Константин Демидов: местной картошки хватит всем

Сельхозпроизводители Владимирской области все еще убирают картофель и овощи в полях. Им пока просто некогда торговать. Техника и люди трудятся изо всех сил, пытаясь успеть до грядущих дождей и похолодания. В департаменте сельского хозяйства уверяют: местного картофеля хватит всем, просто его надо дождаться. Излишки же пойдут на чипсы и картофель фри.

Урожай не хуже

По данным департамента сельского хозяйства, сельхозпроизводители убрали 80% картофеля с посевных площадей. Накопано 66 тысяч тонн, урожайность — 300 центнеров с гектара. Осталось убрать еще 9 тысяч тонн. Были и лучшие показатели по урожайности, отметил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов на своей пресс-конференции, но и сегодняшние не худшие. Самая низкая урожайность была в 2015 году, тогда собрали только 46 тысяч тонн картофеля. Разница – ощутимая.

Борщевой набор тоже почти весь уже на складах – собрано 85%. За урожайность никто не переживает. Собрано 17 тысяч тонн, еще одна тысяча в полях. Не рекордный урожай, но выше среднего.

— Опасаться недостатка овощей и картофеля не стоит. Потребность не так высока. По расчетам, потребность населения Владимирской области в картофеле – 140 тысяч тонн. Часть сельхозпроизводителей переориентировались на переработку. Отправляют на производство чипсов и картофель фри, — подчеркнул Константин Демидов.

60% всего картофеля в регионе выращивает население, только 40% — сельхозпроизводители.

Где купить картошку

Активная торговля местным урожаем во Владимире начнется уже в эти выходные. У местных производителей все документы точно имеются. Преобладающее количество картофеля собрано в Меленковском, Гусь-Хрустальном, Суздальском районах. Так что стоит ориентироваться на производителей из этих районов.

Пока на сельхозярмарках на улицах Юбилейной и Василисина, а также на ярмарках выходного дня преимущественно торгуют привозным картофелем из южных регионов страны: Тамбовской, Рязанской областей, Краснодарского края. Чтобы быть уверенными в качестве урожая и месте его произрастания, нужно спрашивать документы у продавцов.

Зерно придется докупать

В большей степени летняя засуха в этом году отразилась на урожае зерновых культур. По самым скромным оценкам, собрано на треть меньше, чем в прежние годы. Прошлый год был рекордным по сбору зерновых – под 200 тысяч тонн. Да и по качеству культуры были на высоте. В этом году, посетовал Константин Демидов, продовольственное зерно уже не такого хорошего качество, но все равно порядка 40 тысяч тонн отправят на мукомольные предприятия.

165 тысяч тонн зерновых соберут в этом году с полей Владимирской области.

Сейчас в полях остаются зерновые на площади в 1000 гектаров. Это, в основном, кукуруза. Пора ее сбора куда позже, чем у остальных культур.

Засуха подвела

Сельхозпроизводители подсчитали свои потери из-за засухи. Они составили 1,2 миллиарда рублей. Бюджетная компенсация составила лишь четвертую часть. На внеочередном заседании Законодательного Собрания было принято решение выплатить сельскохозяйственным организациям 300 миллионов рублей. Они их получат до 1 декабря 2021 года, но потратить смогут только на подготовку к грядущей посевной. Компенсация дана с условием, что в регионе сохранят посевные площади овощей и зерновых.

Также на пресс-конференции директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов выделил один позитивный момент – в этом году сельхозпроизводители приобрели технику на сумму 1,2 миллиарда рублей. Это рекордные показатели за все годы.

— Селяне больше приобретают техники энергонасыщенной, мультифункциональной, производительной, инновационной. Все это связано с внедрением передовых практик в растениеводстве, — сообщил Константин Демидов.

В большинстве своем техника оформлена в лизинг. Аграрии покупают технику мировых брендов, собранную на российских заводах.