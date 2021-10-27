Константин Баранов: «У нас есть элементы с якобы прививками»

Директор областного департамента здравоохранения Константин Баранов усомнился в достоверности сертификатов от коронавируса у пациентов, которые попадали в реанимацию. Он заявил, что у него есть вопросы к медучреждениям, которые якобы привили людей, а те потом оказались в критическом состоянии.

— Мы провели анализ: кто попадает в реанимацию, те не прививались. У нас есть элементы с якобы прививками. Но у меня возникнет вопрос к тем организациям, где эти прививки делались, по тем больным, которые у нас сейчас в реанимации и у которых течение заболевания очень тяжелое, — отметил главный медик Владимирской области.

Скорее всего, Константин Баранов дал понять, что госпитализированные могли купить или подделать сертификат о вакцинации. А значит, нельзя считать, что привитые люди попадают в реанимацию.

Поддельный сертификат

Восемь из десяти тяжело заболевших коронавирусом после вакцинации на деле купили сертификат. Не сделали прививку, а пошли на обман. Это мнение директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга привело информагентство ТАСС.

— Если вакцинированные якобы «Спутником V» тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили. Среди них 80% те, которые купили. Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя, — отметил он.

Проверить подлинность сертификата о вакцинации легко: есть анализ на маркер препарата, сообщил Александр Гинцбург.

Самое интересное, что после покупки сертификата у людей с поддельным документом о вакцинации меняется модель поведения. Они начинают думать, что действительно привились, и ослабляют карантинные ограничения. Нередко это заканчивается больничной койкой.

Купить сертификат

Практика показывает: чем больше в регионе вводится ограничительных мер, тем популярней становится тема получения сертификатов. Большинство для этого прививаются, но некоторые могут схитрить.

Среди запросов в одной из поисковых систем, для примера, только за последний месяц словосочетание «купить сертификат» набирала сотня жителей Владимира. Это немного. Но надо понимать, что Роскомнадзор регулярно блокирует сайты аналогичного содержания.

Ещё летом 2021-го ведомство удалило порядка 1,5 тысячи страниц с предложением продать сертификат о вакцинации.

И все же найти ресурс, предлагающий за деньги получить QR-код, несложно. Ради эксперимента набираем словосочетание «купить сертификат» в одном из популярных мессенджеров. Одно из первых предложений приглашает к сотрудничеству медиков, имеющих доступ к вакцинации.

Сертификат пользователям услуг обещают в день заказа, но только после оплаты. Цена вопроса — 12 тысяч рублей. За неделю существования на канал успело подписаться 46 тысяч человек.

Утверждать, что среди них есть жители Владимирской области, не будем. Но не исключено. Оформить документ за деньги можно из любого региона, обещают мошенники. В сертификате город не указывается, только название клиники, добавляют они.

Сарафанное радио

Однако не надо иметь доступ в Интернет, чтобы наткнуться на предложение о покупке сертификата. Поговорите со своими знакомыми: кто-то да и расскажет по секрету, что заплатил за документ о вакцинации. Средняя цена по Владимиру, говорят знающие люди, от 5 тысяч рублей.

— Мне неожиданно в личном разговоре предложили купить сертификат о вакцинации. Знают, что я боюсь делать прививку. Цена вопроса — 7500. Я даже не стала уточнять схему. Для меня это не вариант, — рассказала в анонимном сообщении подписчица «Призыва».

И таких примеров немало. Причем чем ближе сроки введения QR-кодов, тем чаще могут появляться предложения подобного рода. С одной стороны, есть те, кто хочет заработать, с другой – люди, не желающие делать укол.

Ответственность за подделку

Всем, кто думает приобрести сертификат, надо знать об уголовной ответственности. Так, минувшим летом в Москве полиция возбудила первое дело против человека, который решил купить поддельный документ. Фигурант заплатил за виртуальный укол 9 тысяч рублей. Теперь по статье «Мошенничество» ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщили «Известия» со ссылкой на начальника управления организации дознания ГУ МВД России по Москве Павла Милованова.

По информации РИА Новости, на данный момент среди всех сертификатов о вакцинации подделок может быть до 10%. Уголовные дела в отношении медиков возбудили по всей России: в Москве, Ярославской области, Саратове, Башкирии, Татарстане, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

— За незаконные операции с сертификатами о проведенной вакцинации от COVID-19 физических лиц можно привлекать по 327-й статье Уголовного кодекса РФ. Статья устанавливает ответственность за подделку и сбыт официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, — до двух лет лишения свободы. За приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, — до одного года лишения, — приводит «Рамблер» слова сенатора Андрея Клишаса.

На фоне усиления пандемии мошенники активизировали свою деятельность. Желающих купить, а значит, и продать сертификат стало больше. И иногда вся правда вскрывается только тогда, когда человеку уже не в силах помочь врачи.

— Умерла женщина 49 лет. В анамнезе значилось, что вакцинированная. Однако болезнь протекала очень тяжело: практически стопроцентная ковид-пневмония. В реанимации она призналась, что не делала прививку, сертификат фальшивый, — привело слова главврача орловского тубдиспансера Елены Кирьяновой издание РИА Новости.