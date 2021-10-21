Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО «Леспромтех» на действия заказчика и организатора закупки – ООО «Владимиртеплогаз» признана необоснованной

В управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области поступила жалоба ООО «Леспромтех» на действия закупочной комиссии заказчика и организатора торгов – АО «Газпром газораспределение Владимир» при проведении запроса предложений в электронной форме на выполнение работ по расчистке участка трассы от лесных насаждений и уборка порубочных остатков для проведения строительно-монтажных работ по объекту: «Газопровод высокого давления, ПРГ для газоснабжения жилых домов д. Константиново Гусь-Хрустального района».

Жалоба была рассмотрена по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела, в обжалуемых действиях закупочной комиссии заказчика и организатора торгов – АО «Газпром газораспределение Владимир» Комиссией Владимирского УФАС нарушения требований Федерального закона Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» выявлено не было, в связи с чем, жалоба Заявителя была признана необоснованной.

«Владимирское УФАС России»