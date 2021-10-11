Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО Аудиторская компания «Бизнес-Актив» на действия заказчика и организатора закупки – ООО «Владимиртеплогаз» признана обоснованной

В управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области поступила жалоба ООО Аудиторская компания «Бизнес-Актив» на действия заказчика и организатора закупки – ООО «Владимиртеплогаз» по оказанию услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Владимиртеплогаз» за 2021 год.

Жалоба была рассмотрена по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела, в обжалуемых действиях заказчика и организатора торгов – ООО «Владимиртеплогаз» Комиссией Владимирского УФАС было выявлено нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с чем жалоба Заявителя была признана обоснованной, а заказчику выдано предписание об устранении нарушений.