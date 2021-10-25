Коллективного иммунитета Владимирская область достигнет через полгода

Владимирской области необходимо больше полугода для того, чтобы достигнуть коллективного иммунитета. Такие выводы можно сделать, исходя из данных сайта gogov.ru. Издание ведет статистику вакцинации по всем регионам страны. И нам похвастаться пока нечем. Чтобы привить 50% населения области потребуется, как минимум, 162 дня.

На 22 октября вакцинировались от коронавируса 338 067 жителей области.

При этом 50% будет недостаточно, чтобы остановить распространение пандемии. Изначально считалось, что коронавирус отступит, если переболеет или привьется каждый шестой. Сейчас этот показатель вырос.

Предполагается, что разорвать цепочку заражений получится, когда вакцинируется 80% населения. Владимирская область пока от этих показателей далека.

На данный момент, согласно сайту Стопкоронавирус РФ, в регионе привились 34,6% человек старше 18 лет. Для сравнения, по стране этот показатель выше почти на 11%. В России вакцинировались 45,7% жителей.

Низкие темпы

Низкие темпы вакцинации не скрывают и в областном департаменте здравоохранения. Согласно данным, озвученным на последнем брифинге по эпидемиологической ситуации, прививку от ковида в сутки делают около полутора тысяч человек. И это примерно в три раза меньше, чем надо для выработки коллективного иммунитета в ближайшее время.

— Несмотря на все постановления главного санитарного врача об обязательной вакцинации, у нас и сроки сдвигались, и добавлялись новые категории граждан, и менялся удельный вес привитых. У нас количество желающих сделать прививку не вырастает, остается на прежнем уровне. В день вакцинируются 1650 человек. Это мало, очень мало. А должно быть около пяти тысяч, для того чтобы мы достигли коллективного иммунитета, — отметила начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Светлана Григорян.

По словам представителя облздрава, в регионе есть все четыре вида вакцины, зарегистрированные на территории страны. При этом дефицита, отмеченного летом нынешнего года, когда очередь на прививку приходилось занимать в 6 утра, нет.

И если в июле желающих вакцинироваться было на 70 тысяч больше, чем имевшихся в наличии препаратов, то сейчас, уверяют в департаменте, ситуация обратная. В достаточном количестве открыты пункты вакцинации, работают медики. Но людей приходится звать на укол.

Привить 80%

На этом фоне региональное управление Роспотребнадзора ужесточило требование к отдельным категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации. Теперь сделать прививку должны не 60, а 80% сотрудников организаций, входящих в список.

Соответствующий документ опубликован на сайте надзорного ведомства. Постановление «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемиологическим показаниям» подписано главным санитарным врачом региона.

Организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины предстоит до 15 ноября. А уже через месяц, 13 декабря, должны быть вакцинированы 80% сотрудников отдельных отраслей экономики. Предполагается, что до Нового года у этих групп граждан будет достигнут коллективный иммунитет.

Прививка и QR-коды

От темпов вакцинации сегодня зависят и сроки ограничительных мер в регионе, отмечают специалисты. Чем дольше люди будут отказываться от прививок, тем дольше будут действовать разного рода запреты.

— Пока не менее 80% не провакцинируются, надо держать эту жесткую дистанцию между вакцинированными и невакцинированными путем QR-кодов. Этот подход уже показал эффективность во многих странах мира, — приводит слова директора Центра им. Гамалеи Александра Гинзбурга информационное агентство ТАСС.

По мнению Александра Гинзбурга, жесткий контроль над соблюдением QR-кодов стимулирует людей привиться. В этом случае коллективный иммунитет может быть достигнут за пару месяцев. Если этого не произойдет, уверен специалист, волны будут накатывать одна за другой.

Введение ограничений

О том, что введение QR-кодов не за горами, заявила на прошлой недели пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. А уже в пятницу эту тему развил Александр Авдеев. По словам врио губернатора, с 15 декабря посещение массовых мероприятий станет возможно только после предъявления сертификата о вакцинации или справки о перенесенной не более полугода назад инфекции.

Время на то, чтобы вакцинироваться, отметил руководитель региона, еще есть. А тем предприятиям, которые решат сделать это коллективно, готовы помочь. Нужно будет просто позвонить в орган местного самоуправления или в областной департамент по профилю организации, чтобы попасть в график, заверили в «Белом доме».