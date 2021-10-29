Какие законы вступят в силу в ноябре 2021 года

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Госрегулирование оборота этилового спирта
Росалкогольрегулирование ведет реестр мощностей технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции. С 1 ноября производители алкоголя без добавления этилового спирта (за исключением производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования.
Основание — новые требования Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
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Возможность изменить условия кредита из-за COVID-19
ЦБ рекомендовал удовлетворять заявления физлиц об изменении условий кредита или займа, если доход заемщика больше не позволяет исполнять обязательства. Для этого нужно с 1 ноября по 31 декабря 2021 года предоставить банку заявление и документ, подтверждающий ковид у заемщика или живущих с ним членов семьи. Это касается и тех, кто уже реструктуризировал долг. Штрафы и пени не начислят. На те же меры поддержки могут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые.
Основание — Информационное письмо Банка России от 22 октября 2021 г. № ИН-06-59/83 «О реструктуризации кредитов (займов) физическим лицам и субъектам МСП»
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Контроль за оборотом драгметаллов
Юрлица, осуществляющие добычу, попутное извлечение или производство драгметаллов, смогут добровольно вносить в специальную систему ГИИС ДМДК сведения о количестве добытых и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов. Юрлица и ИП, состоящие на спецучете и использующие драгметаллы и драгоценные камни в производственных, научных и социально-культурных целях, смогут добровольно вносить в систему сведения о получении этих металлов и камней и их расходовании.
Нововведение не распространяется на организации, которые хранят, изучают и экспонируют музейные предметы, и музейные коллекции из предметов, включенных в состав Музейного фонда РФ.
Основание — Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
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Лицензирование сервисного обслуживания вооружения и военной техники
Для сервисного обслуживания вооружения и военной техники с 23 ноября потребуется лицензия. Исключение — госконтракты о сервисном обслуживании вооружения и военной техники, заключенные до 23 ноября.
Основание — Федеральный закон от 26.05.2021 № 156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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Регистрация корпоративных сим-карт
Компании и ИП должны передать данные об их корпоративных номерах до 30 ноября 2021 года. Иначе эти карты заблокируют 1 декабря. Сотрудники, в свою очередь, должны эти данные подтвердить. Сделать оба действия можно на портале госуслуг. Закон направлен на борьбу с телефонным мошенничеством и позволит снизить число противоправных действий с использованием анонимных сим-карт.
Основание — Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 533-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи»
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