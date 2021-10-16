Какие выплаты могут получать отцы

В этом году в России впервые официально празднуется День отца. Согласно недавно опубликованному Указу Президента РФ он выпадает на третье воскресенье октября, то есть в этом году на 17-е число. Праздник введен для укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.

В преддверии этого дня специалист пресс-службы Государственной Думы РФ Наталья Алексеева рассказала, какие выплаты могут получать мужчины, воспитывающие детей.