Какие выплаты могут получать отцы

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Что положено мужчинам с детьми
В этом году в России впервые официально празднуется День отца. Согласно недавно опубликованному Указу Президента РФ он выпадает на третье воскресенье октября, то есть в этом году на 17-е число. Праздник введен для укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.
В преддверии этого дня специалист пресс-службы Государственной Думы РФ Наталья Алексеева рассказала, какие выплаты могут получать мужчины, воспитывающие детей.
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Единовременное пособие при рождении ребенка
При рождении ребенка получить единовременное пособие может не только мама, но и отец. Если оба родителя работают или оба безработные, они сами решают, кто будет писать заявление на это пособие. Если работает только один родитель, то он и получит эту выплату. А если родители развелись, она положена тому, с кем живет ребенок.
С 1 февраля 2021 года единовременное пособие при рождении ребенка составляет 18 886,32 рубля. Обратиться за ним можно в течение 6 месяцев после рождения.
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Больничный по уходу за ребенком
Если ребенок болеет, больничный может взять не только мама. Это может быть любой член семьи, родственник, опекун или попечитель. Но оформить больничный по уходу за ребенком могут только те, у кого в принципе есть право на получение листка нетрудоспособности, то есть человек должен быть трудоустроен.
Больничный по уходу за ребенком может быть выдан членам семьи поочередно в пределах установленных сроков, но не нескольким одновременно.
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Материнский (семейный) капитал
Хотя этот капитал обычно называют материнским, в законе есть термин «семейный капитал». Получить его может и отец. Это возможно, если мама умерла или лишена родительских прав, усыновление в отношении матери отменено или отец — единственный усыновитель.
Даже когда сертификат получила мама, деньги можно потратить на погашение ипотеки, оформленной на супруга.
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Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Отпуск по уходу за ребенком тоже может взять и папа — в этом случае именно он и получит пособие. Кроме того, отпуск по уходу за ребенком можно дробить: например, первую часть возьмет мама, а вторую — папа.
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Ежемесячная выплата до 3 лет
Такое пособие могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 2018 года. Доход на одного члена семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов в регионе. Выплата равна региональному прожиточному минимуму на ребенка.
Если речь идет о первом ребенке, подать заявление на эту выплату отец может, если мама умерла или лишена родительских прав. На второго ребенка выплату назначает Пенсионный фонд из маткапитала. Поэтому ее получит тот, на кого оформлен сертификат на маткапитал.
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Ежемесячные выплаты с 3 до 7 лет
Семьи с детьми от 3 до 7 лет, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум по региону, могут рассчитывать на пособие. Также для этой выплаты учитываются доходы и имущество. Сколько будут платить, зависит от дохода семьи: 50%, 70% или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка.
Эту выплату папа получит, если живет с ребенком, а мама не обращалась в соцзащиту за ней.
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Выплаты для одиноких родителей
Одиноким отцам, воспитывающим ребенка в возрасте от восьми до 17 лет, положены ежемесячные пособия. Эта норма вступила в силу с 1 июля 2021 года. Претендовать на помощь можно, если в свидетельстве о рождении ребенка указан только один родитель (либо второй родитель умер, пропал без вести и т. д.), или родитель имеет право на получение алиментов. Еще одно условие — доход семьи должен быть ниже прожиточного минимума. При этом учитывается и имущество.
Заглавное фото: mom-first-time.ru