Как в Суздале американцы «Петра Великого» снимали

Мини-сериал «Петр Великий», вышедший на мировые экраны в 1985 году, считается первопроходцем по многим параметрам. Это был первый американский фильм о Петре I, первое обращение западных кинематографистов высокого уровня к российской истории и первый иностранный сериал, снятый на территории Советского Союза. И что особенно примечательно, Владимирский край тоже оказался причастен к этому грандиозному событию. Ведь Москву петровского времени снимали в нашем Суздале.

Все началось с книги

В 1981 году в США вышла книга американского писателя, историка, журналиста Роберта Масси «Пётр Великий: его жизнь и мир». Она сразу стала бестселлером, автор был награждён Пулитцеровской премией в номинации «Биография и автобиография», а телекомпании NBC приобрела права на ее экранизацию.

— Американская публика очень мало знает современную Россию и еще меньше ее историю, — пояснял генеральный представитель корпорации Джоэл Кац. — Для 95 процентов имя Петра вообще ничего не говорит. Успех книги Роберта Мэсси «Петр Великий» натолкнул на мысль снять фильм.

Деньги решают все

В 1983 году телекомпании NBC направила в Госкино СССР запрос на помощь в съемках телесериала «Петр Великий». Поскольку речь шла о валюте, на подписание договора требовалось разрешение секретариата ЦК. С одной стороны, было очевидно, что NBC пытается заработать на интересе американцев к России, обострившемся после объявления ее «империей зла». Поэтому в ЦК опасались, что с помощью советских киностудий будет создан антирусский фильм.

С другой стороны, предложенная американцами беспрецедентная сумма сначала в три, а затем в семь миллионов долларов была отнюдь не лишней для казны. И в декабре 1983 года на секретариате ЦК, который вел Михаил Горбачев, решение о съемках «Петра Великого» было принято. К этому времени американцы уже прозондировали возможность съемок фильма в Югославии, Чехословакии и Венгрии.

Во всех братских странах были рады перехватить заказ у СССР.

К тому же крайне заинтересованное в валюте Госкино уверяло ЦК, что с идейной стороной все будет в порядке. Американские партнеры приняли предложения советской стороны о научном консультанте (им утвержден доктор исторических наук, профессор Дмитрий Никифоров) и соавторе (писатель и кинодраматург Юрий Нагибин). Главным художником картины назначен также по предложению советской стороны Александр Попов, художником по костюмам Элеонора Маклакова. Все они, кроме Нагибина, участвовали в создании фильмов о Петре I, поставленных режиссером Сергеем Герасимовым.

Московский Кремль построили в… Суздале

Еще одной проблемой стала организация съемок в Кремле. Комендатура главной крепости страны разрешила снимать один неполный день в неделю. Американскую сторону это не устраивало, поэтому было решено построить Москву в… Суздале, в пойме реки Каменки.

Художник-постановщик Александр Попов до мельчайших подробностей воссоздал деревянную Москву и московский Кремль той эпохи в Суздале. Причем деревянные дома-декорации строились не трехстенные, как обычно делают для съемок, а настоящие – в них можно было жить!

В полях между Владимиром и Суздалем снималась Полтавская битва. И это было грандиозное зрелище!

Съемки проводились по всему городу. По заказу компании NBC мастера Ялтинской киностудии и Киностудии им. Горького построили «Успенский собор», «Грановитую палату с Красным крыльцом» — на территории Суздальского кремля, «Улицы Москвы XVII в.» — в пойме Каменки и у стен Спасо-Евфимиева и Спасо-Покровского монастырей, «Деревню Меньшикова» — в Музее деревянного зодчества. Суздальская натура и декорации помогали сделать картину исторически достоверной и художественно выразительной.

В массовке снимались сотни жителей Суздаля и Владимира. По воспоминаниям участников тех событий, за день съёмок платили 10 рублей — хорошие деньги по тем временам. Среди снимавшихся был и ныне известный продюсер Артём Виткин. Его даже утвердили на роль маленького Петра из-за болезни юного британского актёра, но в итоге снялся всё же британец.

Встречают по одежке

Народный художник РФ Элеонора Маклакова за костюмы к этому фильму была удостоена премии «Эмми» Американской академии телевизионных искусств и наук за 1986 год и награждена Главным призом дизайнеров Калифорнии. По ее эскизам — а их получилось около 500 – шили 4 самостоятельные художницы. У каждой была своя тема: у одной — бояре, у другой – военные… Каждая выполнила почти по тысяче костюмов.

В общей сложности над костюмами к фильму работали 20 человек.

Шили костюмы не только в Москве, но и в Мюнхене, а большую часть – в Риме. Ткани были в точности те, что предпочитал Петр и его двор. Их покупали тоже в Италии, потому что несколько местных фирм до сих пор выполняют такие драпировочные материалы. А шелк и сукно поставляла западногерманская фирма «Фукс» из Аугсбурга. Костюмеры постарались, чтобы в «Петре Великом» изобразительный ряд был безупречным.

Героизм съемочной группы

Для фильма был собран звездный состав актеров: Максимилиан Шелл, Омар Шариф, Ванесса Редгрейв, Ханна Шигулла, Лоуренс Оливье. А операторскую группу возглавлял трижды получавший премию «Оскар» Витторио Стораро, снявший «Последнее танго в Париже» и «Апокалипсис сегодня».

Съемки «Петра Великого» продолжались в Суздале 5 месяцев. И актерам пришлось познать, что такое русская зима, когда температур снижается до 40 градусов мороза. Элеонора Маклакова даже пошла на историческую неправду: мальчиков-кавалеристов одела в валенки, хотя они появились только в XIX веке.

И все-таки настоящий актер в первую очередь думает о роли. Ванесса Редгрейв, исполнявшая роль мятежной сестры Петра Софьи, должна была сняться в монашеской одежде. Длинная узкая черная фигура в высоком клобуке на фоне белых монастырских стен. Но в мороз все поддевают теплое и «пухнут». Ванесса поняла, что потеряет от этого, и медленной, величавой поступью прошла в одной рясе, даже без перчаток.

Наталье Андрейченко полагалось носить пятислойный наряд и 30-килограммовую корону. Царская поступь – она ведь не столько от воспитания, сколько от тяжести одеяний. Поначалу Наташа ворчала, но потом привыкла. Маленькая, хрупкая 70-летняя Лили Пальмер, игравшая мать Петра Первого, так была очарована экзотикой одежды, что смиренно выдержала всю тяжесть ношения царских одеяний.

Капризный царь Петр

Очень трудно было с Максимилианом Шеллом. Он сосредоточился исключительно на своем здоровье. У него был кем-то подаренный шарф, который он никогда не снимал и носил как талисман. Костюмеры с ним ругались страшно, но все-таки есть несколько кадров, где Петр Первый предстал в черном современном шарфе.

Сделали для Максимилиана сапоги на каблуках с вкладкой. Но Шелл то и дело выходил на съемочную площадку в своих сапогах – так теплее. И вся группа думала, как бы эти сапоги не попали в кадр. А на съемках свадьбы в церкви он остался в своих кожаных перчатках под венецианскими кружевами.

Но эксцентричностью отличался не только «русский царь». Омар Шариф, игравший князя Ромодановского, в советских гостиницах ломал розетки и выключатели в поисках микрофонов. В конце концов приставленные к группе сотрудники КГБ взмолились: «Мы ему сами покажем, где микрофоны, пусть уймется. А то электрики замучились каждый день в его номере все менять».

В качестве эпилога

На создание 4-серийного фильма ушло около 2 лет и 27 млн долларов. В США только первый просмотр собрал 75 млн зрителей. А в России сериал показали многие годы спустя. И запомнился он здесь лишь историей романа Максимилиана Шелла с Натальей Андрейченко. Актеры развелись в 2005 году, прожив вместе 20 лет. А вот сериал до сих пор остается вполне смотрибельным.