Как пополнить счет Фонбет

Каждого игрока заинтересует вопрос, как положить деньги на Фонбет, ведь демо-счета у компании нет, а без положительного баланса играть вы не сможете. В нашей статье мы рассмотрим все доступные платежные системы и разберемся детальнее, как проходит в БК Фонбет пополнение счета.

Доступные платежные системы

В букмекерской компании Фонбет пополнение баланса можно осуществить, используя все популярные на данный момент платежные системы. Вы можете использовать:

· электронный кошелек Яндекс.Деньги;

· платежную систему QIWI;

· карты российских банков;

· операторов сотовой связи.

Плюс в том, что у Фонбет комиссия отсутствует. Ждать начисления долго не придется. Вы сразу увидите положительный баланс после подтверждения транзакции. Лимиты зависят от выбранной системы. Для всех способов минимальный депозит составляет всего 100 рублей, но вот максимумы могут быть разными. Максимальная сумма для сотовых операторов — 14 999 рублей, для Яндекс.Деньги — 15 000. Если вы играете профессионально, то лучше использовать КИВИ и банки. За один перевод можно перечислить до 500 000 рублей. Для пополнения счета можно также скачать приложение Фонбет (18+) на Айфон и Андроид.

Сам процесс вполне стандартный, вы разберетесь, что нужно делать. Помните, самое главное — это пройти регистрацию и верифицировать свою личность для ЦУПИСа. Давайте рассмотрим пример, как пополнить счет с карты Сбербанка.

1. Вам необходимо посетить официальный сайт и авторизоваться. Теперь вы увидите вверху экрана справа данные о себе и свой текущий баланс.

2. Найдите знак плюса. Если нажать на него, то откроются дополнительные подменю.

3. Вам нужно выбрать кнопку “Пополнение баланса”.

4. Теперь перед вами открылись все доступные варианты для перевода средств. Выбирайте карту.

5. Укажите необходимую сумму и кликните “Подтвердить”.

6. Теперь перед вами откроется новая странице, здесь вводят реквизиты карты. Кстати, использовать нужно только продукты банков России.

7. Введите номер карты, ее срок действия, укажите имя владельца, то есть — свое. Нажмите “Оплатить”.

8. Ожидайте результата. Вам придет СМС-сообщение с секретным кодом. Откроется новая страница. Укажите номер из сообщения, нажмите подтвердить.

9. Деньги моментально будут зачислены на ваш игровой счет.

Если вы любите мобильный беттинг, то можете пополнять счет с помощью телефона. Вам нужно выполнить все те действия, о которых мы только что рассказали. Для перевода средств подходит мобильная версия, а также специальный софт.

Проблемы с пополнением

На сайте Фонбет пополнить счет может даже новичок, вы же видели, что действия вполне стандартные. К сожалению, некоторые проблемы у игроков все таки возникают. Мы рекомендуем внимательно перечитать правила игры. Возможно, вы что-то делаете не так.

1. Нет верификации. Без идентификации личности вы не сможете совершать денежные транзакции. Напомним, все переводы контролирует Второй ЦУПИС, а потому вам следует иметь полностью верифицированный кошелек КИВИ.

2. Указана сумма ниже или выше лимита. Мы уже говорили о лимитах. Может вы хотите внести на баланс не 100 рублей, а меньше? Превышать максимумы тоже нельзя.

3. Чужая платежная система. Для пополнения и вывода средств можно использовать только свою именную карту или кошелек.

Перепроверьте себя. Если вы все делаете четко, но деньги на счет не поступают, тогда свяжитесь с администрацией. Но, в принципе, проблемы с пополнением — это большая редкость.

https://fonblog.top/ — источник статьи.