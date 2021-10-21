Ильинский куст — самый интеллигентный район дореволюционного Владимира

Что такое Ильинский куст и где он находится? Так называли приход Ильинской церкви, в который входили улицы, носившие ее название: Большая Ильинская, Малая Ильинская, Ильинская-Покатая и Зеленый Ильинский переулок. После Октябрьской революции Большая Ильинская была переименована в улицу Герцена, Малая Ильинская – в Златовратского, а Зеленый Ильинский переулок – в улицу Чехова. И лишь Ильинская-Покатая сохранила свое историческое название. А сама церковь, в которой в начале прошлого века отпевали героя Шипки Николая Столетова, была снесена в 1932 году. Сейчас на ее месте детский сад № 30.

На этих тихих улочках в районе Вокзального спуска чуть больше века назад жила владимирская интеллигенция: например, писатель Николай Златовратский, депутат Госдумы первых четырёх созывов Кирилл Черносвитов, оперный певец Михаил Соловьев, священник Александр Виноградов, захоронение которого сегодня можно найти с восточной стороны Успенского собора.

Примечательно, что это единственная могила, которую оставили после ликвидации кладбища в 1928 году. За какие заслуги? И кто еще из знаменитых владимирцев жил на улицах Ильинского куста? Обо всем рассказывает народный экскурсовод Татьяна Лысова в новом выпуске программы «Точка на карте». Смотрите!

В программе:

0:19 — какие улицы входят в Ильинский куст;

1:00 — о горькой судьбе Ильинского храма;

2:00 — что сейчас стоит на месте разрушенной церкви Ильи Пророка;

2:30 — почему этот район Владимира называли самым интеллигентным;

2:50 — об Александре Виноградове, хранителе Успенского собора;

4:37 — за что краевед Василий Доброхотов получил золотые часы;

5:56 — кто основал Владимиро-Суздальский музей-заповедник;

7:32 — где жил самый известный владимирский писатель конца XIX — первой половины XX веков;

9:01 — о музыканте и композиторе Сергее Левкоеве;

10:05 — о человеке-энциклопедии Борисе Гиляревском;

11: 54 — о Михаиле Соловьеве, оперной гордости Владимира;

13:50 — за что пострадал общественный деятель Кирилл Черносвитов.

В Ильинской церкви отпевали Николая Столетова

А в 1932 году молодая советская власть снесла и Ильинскую церковь. И это серьезная потеря в историческом облике города. Каменная двухэтажная пятиглавая церковь с шатровой колокольней была построена в 1773 году на средства прихожан. Ранее на этом месте стояла деревянная Ильинская церковь, упоминаемая в патриарших книгах как «прибылая вновь» в 1656 году.

Церковь пророка Илии была весьма почитаема у владимирцев. Каждый год в Ильин день из Успенского собора совершался в нее крестный ход по случаю храмового праздника, чтобы грозный пророк уберег владимирскую землю от засухи и голода. Народу собиралось столько, что небольшая церковь не могла вместить всех желающих помолиться и многие стояли на улице перед дверями храма.

А 6 июля 1912 года именно в Ильинскую церковь из Царского Села привезли на отпевание известного защитника Шипки, владимирского уроженца Николая Григорьевича Столетова…

Теперь на месте храма детский сад № 30. И расположенному рядом скверу по просьбе Общественной палаты Владимира в 2017 году было дано имя снесённой Ильинской церкви.

Александр Виноградов – хранитель Успенского собора

А еще остались воспоминания о людях, что жили в приходе этого храма. Ильинский куст располагался неподалеку от Владимирской духовной семинарии, поэтому селились здесь люди в основном высокообразованные: священники, преподаватели, писатели, чиновники, врачи…

На Большой Ильинской (ныне Герцена, 17) проживал священник Александр Иванович Виноградов, около 30 лет прослуживший в Успенском соборе.

В 1880-1891 годах там проходила грандиозная реставрация, направленная на восстановление прежнего интерьера храма. Тогда удалось сохранить уникальные фрески Андрея Рублева, Даниила Черного, а также фрагменты росписей XII века на стенах собора. Известный русский историк Иван Забелин высоко оценил вклад Виноградова в восстановление Успенского собора. Вся хозяйственная сторона этого громадного дела своей тяжестью лежала на нем, во время реставрации он и жил при соборе, в особой келье.

Несмотря на обилие дел, Александр Виноградов находил время и для занятий литературным трудом. Он написал несколько книг, посвященных Успенскому собору, в том числе трижды издававшуюся работу «История кафедрального Успенского собора в губернском городе Владимире», в которой Виноградов подробно изложил хронологию создания и реставрации собора.

Александр Иванович скончался 31 мая 1908 года и был похоронен у восточной стороны Успенского собора. При ликвидации кладбища в 1928 году для надгробия Виноградова было сделано исключение «ввиду особых заслуг в области истории Успенского собора». Сейчас это единственное захоронение, оставшееся от соборного кладбища.

Василий Доброхотов получил золотые часы за краеведение

Здесь же, на улице Большой Ильинской (ныне это дом № 21 по улице Герцена) проживал один из первых краеведов города Владимира Василий Иванович Доброхотов.

Он был сыном протоиерея Успенского собора, и с самого рождения за ним было закреплено место священника в одном из приходов Юрьев-Польского уезда. Однако по окончании Владимирской духовной семинарии Доброхотов решил не становиться священником, а пойти на службу в губернское правление.

А в 1849 году он стал редактором неофициальной части «Владимирских губернских ведомостей», где много места уделялось краеведению. Василий Доброхотов успел опубликовать около 60 своих работ, посвященных «родной старине». Он выпустил отдельной книгой исследование «Памятники древности во Владимире Кляземском», посвященное Успенскому и Дмитриевскому соборам.

Это издание обратило на себя внимание историков и было преподнесено великим князьям Николаю и Михаилу Николаевичам. И те наградили Василия Доброхотова драгоценным перстнем.

За другую крупную иллюстрированную работу «Древний Боголюбов город и монастырь с его окрестностями», изданную в 1852 году, владимирскому историку от великого князя Николая достались золотые часы. Эта книга до сих пор не потеряла своей актуальности и была переиздана в наше время.

Археолог Константин Тихонравов организовал музей

По соседству с Доброхотовым, в доме № 23 по улице Герцена, проживал организатор первого музея города Владимира Константин Никитич Тихонравов.

Выпускник Владимирской духовной семинарии около 35 лет заведовал делами губернского статистического комитета. В 1851–1852 годах Тихонравов принимал участие в археологических раскопках, проводившихся графом Уваровым в Суздальском и Юрьевском уездах.

По поручению археологического общества Тихонравов самостоятельно исследовал курганы в селе Доброе Владимирского уезда.

В 1853 года Тихонравов становится редактором газеты «Владимирские губернские ведомости», сменив на этой должности Василия Доброхотова. С этого времени издание наполняется по преимуществу его статьями и начинает пользоваться особенным вниманием ученых.

Работы Константина Никитича давали массу сведений по местной археологии, истории и статистике. За всю свою жизнь Тихонравов опубликовал более семисот статей по истории, археологии, этнографии Владимирской губернии, заслужив у современников звание «владимирского Нестора».

Факт учреждения первого владимирского музея зафиксирован в годовом отчете губернского статкомитета за 1854 года. До последнего дня своей жизни Константин Никитич заведовал музеем губстаткомитета. Именно из него впоследствии и вырос наш знаменитый Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

Николай Златовратский – первый владимирский писатель

А в доме № 39 на улице Герцена родился, вырос и прожил большую часть своей жизни писатель Николай Златовратский.

Пик популярности Златовратского пришелся на 80-е годы XIX века, когда нашего земляка ставили в ряд представителей «мужицкой беллетристики» на второе место после Глеба Успенского.

А сейчас мало кто из нас знаком с его сочинениями: повестью «Крестьяне-присяжные», романами «Устои», «Деревенские будни», «Город рабочих».

Тем не менее его имя не пропускает ни одна литературная энциклопедия или справочник. Более известного уроженца Владимира в литературе XIX века, в общем-то, и не было.

Работы Златовратского важны для нас не только как литературные произведения, но и как документы, в которых отражены самые разнообразные стороны жизни крестьян Владимирской губернии второй половины XIX – начала XX века. Именно здесь, на родной Владимирской земле, он черпал сюжеты для своих произведений, которые принесли ему всероссийскую славу.

На протяжении почти 80 лет, вплоть до конца 1950-х годов Златовратский оставался первым и единственным владимирским писателем, пока не вышли в свет «Владимирские проселки» Владимира Солоухина.

Кстати, время съемок программы всплыл топонимический курьез. Во Владимире хотели увековечить имя писателя Николая Златовратского и в 1927 году переименовали улицу Малая Ильинская в его честь. Вот только фамилию на табличках написали с ошибкой. И Златовратский стал Злотовратским. Нехорошо. Придется сообщить куда следует.

Сергей Левкоев организовал джаз-оркестр

С улицы Герцена, бывшей Большой Ильинской, свернем на Малую Ильинскую, ныне Златовратского. Здесь в угловом доме № 9 жил со своей семьей известный в городе музыкант, пианист, композитор, преподаватель детской музыкальной школы Сергей Иванович Левкоев. Родился он 27 января 1897 года в семье преподавателя латинского языка во Владимиpской духовной семинаpии Ивана Григорьевича Левкоева.

К сожалению, во время учебы в Московской консерватории Сергей Левкоев сломал палец и не смог завершить образование по классу фортепиано. Тем не менее музыку он не оставил. В 1927 году он создал первый в городе симфонический оркестр, писал музыку к театральным спектаклям, организовал джаз-оркестр для кинотеатра «Художественный».

Несколько лет существовал во Владимире городской хор художественной самодеятельности под управлением Левкоева. Хор состоял из 25 человек и имел разнообразный репертуар. Он занимал первое место среди художественных коллективов области и был известен далеко за ее пределами.

Борис Гиляревский – человек-энциклопедия

Улица Златовратского привела нас на Ильинскую-Покатую. Здесь, в доме № 14, жил Борис Дмитриевич Гиляревский, один из известных владимирских краеведов уже советского времени.

К нему часто обращались за консультациями сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Государственного архива Владимирской области, библиотекари, педагоги. Он опубликовал множество статей в местной периодической печати. Его имя вошло в биобиблиографический словарь «Владимирская энциклопедия» и в книгу «100 владимирских краеведов».

Его отец, Дмитрий Флегонтович Гиляревский, служил во Владимирской духовной семинарии, а мать Надежда Александровна была дочерью протоиерея Виноградова, первого историка кафедрального Успенского собора во Владимире.

Борис Дмитриевич окончил Московский зооветеринарный институт и с 1935 года стал преподавать во Владимирском сельскохозяйственном техникуме. Он является одним из организаторов в нем ветеринарного отделения и многие годы был руководителем этого отделения.

Коренной владимирец, человек необычайно большой эрудиции, Борис Дмитриевич Гиляревский увлеченно занимался краеведением, был активным членом Общества охраны памятников и культуры РСФСР. Собранные материалы о выдающихся земляках и о достопримечательных местах города Владимира публиковал в областной газете «Призыв». Интеллигентный, обаятельный, широкой культуры человек, он сам был своеобразной «владимирской энциклопедией».

Михаил Соловьев – оперная гордость Владимира

А в доме № 18 в семье священника церкви при Владимирском женском епархиальном училище 2 ноября 1901 года родился оперный певец Михаил Соловьев.

В детстве вместе с братом Аркадием он пел в архиерейском хоре Успенского собора под руководством известного регента Алексея Ставровского. Во Владимире же начал учиться сольному пению в музыкальной школе сына регента Петра Алексеевича Ставровского. Класс вокала там вел итальянский оперный певец из Милана Ахилл Де-Рома.

После гражданской войны, в 1922 году, Соловьев поступил в Московскую консерваторию на исполнительский факультет по специальности «Сольное пение». Постоянный поиск дополнительного заработка не позволял ему отдаться учебе на все 100%, поэтому Михаил смог закончить консерваторию лишь в 1931 году. Зато в Государственный Академический Большой Театр (ГАБТ) он попал с первого же раза, и с 1 мая 1933 года был зачислен в оперную группу ГАБТ артистом-солистом.

За два десятилетия работы в самом лучшем оперном театре страны он спел 34 партии. Заслуженная артистка РФ Нина Ивановна Покровская говорила о нем: «Красивый, всегда очень аккуратно одетый, в бархатной куртке с бантом, Михаил Алексеевич любил красоту во всем. Он прекрасно мог исполнять роли царей, князей, баронов, но представить его в роли какого-нибудь бродяги нельзя было решительно. Он хотел нести со сцены только красоту».

Кирилл Черносвитов — депутат Госдумы первых четырех созывов

А в Зеленом Ильинской переулке (ныне дом № 2 по улице Чехова) проживал Кирилл Кириллович Черносвитов.

В сентябре 1919 года он был расстрелян в Москве как участник антибольшевистского подполья. И это надолго обрекло его имя на официальное забвение. А ведь в Государственную Думу, впервые созданную после революции 1905 года, он пошел как популярнейший в наших краях общественный деятель.

Он, высокообразованный юрист, приехал жить и работать во Владимир в качестве товарища (то есть заместителя) прокурора, был он и членом окружного суда. По убеждениям Черносвитов, происходивший из дворян Ярославской губернии, был сторонником либеральных реформ и стал одним из видных деятелей Конституционно-демократической партии — кадетской. А это была хоть и умеренно-либеральная, но оппозиция самодержавной власти.

После ухода с должности члена окружного суда он продолжил юридическую деятельность в качестве присяжного стряпчего, то есть адвоката. Благодаря Черносвитову во Владимире появилась первая публичная библиотека, развивалось гимназическое образование и даже зародилось движение любителей велосипеда.

В Первую, Вторую и Третью Государственные думы (1906 — 1912 годы) его выбрали жители Владимирской губернии. Когда здешним властям после неоднократных попыток удалось снять с выборов этого популярного либерала, в Четвертую думу Кириллу Кирилловичу пришлось идти от Ярославской губернии. Но связи с владимирцами Черносвитов не терял.

А потом октябрь 1917-го и собственные убеждения предопределили его гибель. Он не принял захват власти большевиками, посчитав его неправовым. Однако эмигрировать отказался. Он был расстрелян в числе двухсот других видных деятелей антибольшевистского движения.

Его тело вместе с остальными погрузили на трамвайную платформу и вывезли на одно из кладбищ Москвы. До сих пор точное место братской могилы не найдено. И вот спустя ровно 90 лет после его смерти на стене дома, где Черносвитов с семьей снимал квартиру на втором этаже, увековечено имя этой яркой и многогранной личности.

Подготовили Татьяна Лысова, Дарья Ермолина

Съемки и монтаж Дмитрия Киреева

Фото и видео «Призыва»