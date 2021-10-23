Игорь Маковский проверил работу тамбовских энергетиков по повышению качества и надёжности энергоснабжения

В рамках поездки в регион генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проверил работу первого высокоавтоматизированного района электрических сетей «Тамбовэнерго», где дал поручения руководству филиала по его дальнейшему развитию.

Тамбовский район электрических сетей стал первым высокоавтоматизированным объектом в Тамбовском регионе. В ходе реконструкции и автоматизации распределительной сети была проведена установка 61 единицы реклоузеров, 47 разъединителей с моторным приводом, приборов интеллектуального учета на трансформаторных подстанциях, организована система цифровой радиосвязи, внедрена система энергомониторинга и контроля показателей надежности.

Глава энергокомпаний отметил, что за счет проведенных управленческих и технических решений удалось добиться снижения времени восстановления электроснабжения потребителей с 2,75 часов до 1 часа.

При проведении аварийно-восстановительных работ локализация поврежденного участка стандартными методами занимала полтора часа, теперь за счет применения распределительной автоматизации – от 1 до 5 минут, что позволяет в кратчайшие сроки выполнить восстановительные работы с целью обеспечения надежного энергоснабжения потребителей Тамбовского района.

Для выявления потенциально склонных к безучетному потреблению электроэнергии точек во всех районах электрических сетей региона внедрен программный комплекс «Радар», разработанный по заказу «Россети Центр», благодаря чему только в этом году было выявлено нарушений в объеме 1,8 млн. кВтч. Для планирования и контроля обходов точек учета электроэнергии используется «Мобильный контролер», который позволяет повысить эффективность снятия и достоверизацию контрольных показаний, а также автоматизировать другие полевые работы электромонтеров по учёту электроэнергии: инструментальные проверки, замена приборов учёта и т.д. С его помощью бригады «Тамбовэнерго» ежемесячно фиксируют и передают в энергосбытовые компании показания более 13 тыс. точек учета.

«Все проекты, которые подразумевают введение в эксплуатацию высокотехнологичных объектов, в перспективе позволяют существенно сократить время восстановления электроснабжения и количество отключений, а также снизить потери электроэнергии. Пользу от этого, в первую очередь, ощущают наши потребители, поэтому эту идею, этот опыт надо развивать и тиражировать по всему региону», – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.