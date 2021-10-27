Хам на дороге хуже «обезьяны с гранатой». Хорошо, что у него гранаты нет

В последнее воскресенье октября страна празднует День автомобилиста, с чем мы всех водителей и поздравляем. Желаем традиционного «ни гвоздя, ни жезла». И хотя на дорогах мужчин-водителей пока больше, чем водителей-женщин, в центре нашего внимания — автоледи. Им сложнее.

Мало того, что женщины — обычные участники движения, которое у нас сопряжено со многими сложностями, так они еще испытывают откровенно негативное отношение водителей-мужчин. Сексисты придумывают массу небылиц. То о пресловутых блондинках. То скажут: «Женщина за рулем – это обезьяна с гранатой». То еще что-нибудь похлеще вывезут.

Предвзятое мнение

В России зарегистрировано 45 миллионов легковых машин, а водителей в разы больше. Каждый пятый из них — женщина, подсчитало агентство «ПромРейтинг». Правда, это в крупных городах. К тому же цифра меняется в зависимости от времени года, погодных условий, дня недели и времени суток.

Мужчины к женщинам за рулем относятся, в лучшем случае, снисходительно, в худшем – с неприязнью и пренебрежением. Между тем пьяные лихачи, как правило, мужчины. И нет оснований говорить о том, что женщины попадают в ДТП чаще. Зато, по данным ГИБДД Москвы, на 30 арестованных за серьезные нарушения водителей-мужчин приходится всего одна задержанная водитель-женщина.

И ещё специалисты сходятся в мысли о том, что во время езды женщины в большей степени, чем мужчины, руководствуются инстинктом сохранения как своей жизни, так и жизни пассажиров. Зачастую именно это и определяет их стиль вождения, делая его более безопасным.

Личный опыт автора

Мой стаж вождения — 13 лет. Но был перерыв в 6 лет, когда я сделала операцию на глаза, и врачи не рекомендовали год водить машину. Машину я продала, а потом долгое время не могла купить новую, да и не нужно было.

Начинала с «Оки», про нее многие шутили — табуретка на колесах. Уважения к ней на дорогах не было. Но мне было легко парковаться. Приключений было полно: я ездила на ручнике (видимо, все женщины любят это делать), прокалывала оба колеса сразу, застревала в ледяной колее.

Потом пересела на «Ладу-Калину», там было комфортнее. Но зимой, увы, промерзали двери, никакие силиконовые смазки не помогали. Однажды с подругой ехали на работу, она сидела на пассажирском месте и держала дверь. Только у работы дверь оттаяла, и я смогла ее закрыть.

Сейчас у меня машина с автоматической коробкой передач, сама тормозит в случае опасности, подает сигналы, предупреждает: мол, хозяйка, долей омывайки. Периодически я утыкаюсь в книжку по эксплуатации автомобиля и пытаюсь понять, что означает та или иная кнопка и что там еще придумали чешские товарищи-производители.

Я езжу каждый день на работу, в садик по пробкам. К сожалению, на дорогах во Владимире много хамов, водители не пропускают или перестраиваются, не включив поворотники. Было бы больше камер фиксации нарушений и штрафы выше, возможно, люди были бы дисциплинированнее.

Каждое утро на проспекте Ленина у «Буревестника» наблюдаю картину: водители выезжают со второстепенной дороги от банка, перед пешеходным переходом, и начинают теснить, подрезать и перестраиваться. Иногда я пропускаю, иногда нет. Бывают ситуации, когда нервы не выдерживают, я сигналю и ругаюсь.

Но злятся и на меня. Пару месяцев назад я резко перестроилась, подрезала «ГАЗель», включила аварийку, извинилась. Но от «Руслана и Людмилы» до Студеной горы он ехал на соседней полосе, раза четыре меня подрезал, выдавливая на встречку, показывал неприличные жесты, орал.

Водитель видел, что рядом со мной на пассажирском сиденье ребенок, но его это не остановило.

А на Верхней Дуброве водитель троллейбуса решил перестроиться с одной полосы в другую на светофоре. Сзади меня никого не было, но он начал теснить меня, чтобы я его пропустила и чтобы перестроиться передо мной. Я ему показала жестом, мол, перестраивайся сзади, но он подъехал, открыл свое окно и начал кричать, что я должна его пропустить, что у меня лишнее зеркало и дверь.

Купила машину – попала в ДТП

Анастасия Кашина, водительский стаж — 6 лет.

Анастасия живет в Гусь-Хрустальном, но на машине ездит не только там. Трудностей с вождением у нее нет. Но очень раздражают люди, которые перебегают дорогу неожиданно.

Осенью, вечером и в непогоду на пешеходном переходе сложно рассмотреть человека (а большинство кутается в темную одежду без светоотражающих элементов). Трудно среагировать, когда человек внезапно выскакивает на дорогу в неположенном месте. И все автолюбители, поменяв летнюю резину на зимнюю, ждут снега.

С одной стороны, снег — это сугробы, проблемы с парковками, пробки, когда дороги не убраны. Но, с другой, на белом фоне пешеходы не сливаются с дорогой.

Анастасия вспомнила историю покупки второй машины:

— Купила машину, а через полчаса на дороге в меня въехал парень. Я была очень злая и ударила его по голове, а он извинялся. Было обидно за всю эту ситуацию, помятый задний бампер. И я ни в чем не виновата, а виновник аварии не соблюдал дистанцию.

Не смогла заправить машину

Ольга Иванова, водительский стаж — 11 лет.

Муж преподнёс Ольге сюрприз и подарил на день рождения новый автомобиль, о котором она давно мечтала. Впервые Ольга приехала на новой машине на заправку: оплатила топливо, вставила заправочный пистолет, а он «отщелкнулся».

Девушка повторила процедуру — тот же результат. На помощь пришла подруга, которая была с ней в машине. Ничего не изменилось. За долгий опыт вождения у Ольги такое случилось впервые.

Не дождавшись своей очереди, к ней вальяжно подошел мужчина и предложил свою помощь «блондинкам». Вставил пистолет, но у него тоже ничего не получилось. Помощники и сочувствующие застыли в недоумении.

Ольга рассказывает:

— Меня спасла оператор АЗС, которая объяснила, что, скорее всего, машина адаптирована под новые стандарты ЕС. В Европе все дизельные пистолеты не такие, как бензиновые. Это сделано для того, чтобы водители физически не смогли заправить дизельную машину бензином. У них на АЗС уже такое было, и женщина-заправщик попросила подъехать к другой колонке с европистолетом.

Проблема – в стиле вождения

Надежда Шмуклер, водительский стаж – 6 лет, хотя права получила 24 года назад.

Основные трудности, по мнению Надежды, это даже не дороги, которые в некоторых местах в ужасном состоянии, а стиль вождения большинства водителей. Надежда вспоминает Европу, где она с подругой путешествовала на машине. Девушки ошибались, не туда сворачивали, иногда мешали другим водителям, но им ни разу никто не сигналил!

Водители видели незнакомые номера, уступали дорогу и помогали.

В первый год своего вождения Надежда была шокирована грубостью, отсутствием элементарной вежливости и терпения на дорогах. Зазевался на светофоре на полсекунды — гудок.

Не знаешь дорогу, едешь медленнее, чтобы не проскочить нужный поворот, — гудок. Но от этого сразу все проблемы не решатся. Надежда рассказывает:

— Я всегда пропускаю авто, выезжающее с парковки или второстепенной территории. Для меня это нетрудно, несколько секунд меня не задержат, считаю это просто элементом культуры вождения. И никогда не сигналю. Просто стараюсь держать дистанцию в 2-3 корпуса машины, чтобы избежать неприятностей.

Надежда считает, что в последнее время ситуация на дорогах стала меняться к лучшему: водители стали чаще уступать, улыбаться. Но аварий, увы, много. Девушка постоянно видит перестроения без поворотников и другие странные маневры.

Приходится постоянно бдеть, ни на что не отвлекаться. Надежда вспоминает анекдот. Пассажир спрашивает водителя:

— Зачем по обеим сторонам смотришь? Здесь же одностороннее движение!

— Чувак, это Россия — я бы еще и наверх посмотрел!

Любимое занятие – ездить на ручнике

Татьяна Шулятьева, водительский стаж – 16 лет.

Татьяна поменяла машину, бак с бензином оказался с непривычной стороны. Девушка, гордая покупкой, приехала из Москвы на заправку во Владимире. Работник заправки стал ей махать рукой, что-то объяснять. Только когда она вышла из машины, поняла, что надо перепарковаться.

Однажды девушка облилась бензином на заправке: что-то пошло не так. С тех пор у Татьяны фобия: не любит заправляться сама, просит помощи у окружающих. Пока не отказывали.

Иногда девушка стартует с ручника или забывает включить фары.

Но она все равно считает, что к женщинам за рулем машин — особенно маленьких — предвзятое отношение:

— Когда у меня была маленькая бирюзовая машинка, то мужчины, особенно на «ГАЗелях», редко попускали меня, хотя должны были. Какое-то пренебрежение, неуважение ощущалось. А когда я пересела на большое брутальное авто, еще и тонированное, жить стало легче.

Спасет нас на дорогах только вежливость и аккуратное вождение. С праздником!