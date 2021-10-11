Грузовой поезд протаранил легковушку во Владимире

Во Владимире легковой автомобиль «Hyundai Solaris» столкнулся с грузовым поездом. Авария произошла сегодня рано утром на железнодорожном переезде на «Рокадке». По предварительной информации, водитель легковушки попыталась проскочить перед движущимся составом, но не успела. Об этом съёмочной группе «Призыва», которая оперативно выехала на место, рассказал представитель владельца грузового поезда.

Опасное столкновение

Машинист поезда начал экстренно тормозить, но избежать столкновения с легковушкой не удалось. К счастью, водитель иномарки не пострадала. Удар пришелся на пассажирскую сторону, а девушка была в машине одна. А вот автомобилю после аварии ремонт явно потребуется.

Водитель легковушки выехала на железнодорожные пути на «красный».

Известно, что локомотив двигался с тремя вагонами. Светофоры работали с обеих сторон, водители были предупреждены. За нарушение правил движения через железнодорожные пути виновницу ДТП, скорее всего, ждет наказание. Согласно статье 12.10 КоАП за такое нарушение предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Так как авария произошла в час пик, на дороге возник затор. Некоторые опоздали на работу. Курсирующие по «Рокадке» автобусы № 2 и 21 стояли в пробке. Предприимчивые водители находили пути объезда по улицам Северной и Почаевской, чтобы быстрее довезти пассажиров до места.

Аварийная неделя

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми. 4 человека погибли и 32 получили различной степени травмы, среди них 3 несовершеннолетних. Полицейские оформили 340 происшествий с материальным ущербом, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Сотрудники Госавтоинспекции области также выявили 66 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано одно происшествие.