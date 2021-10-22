Гимнастка Ангелина Мельникова стала чемпионкой мира

Гимнастка Ангелина Мельникова, представляющая Владимирскую область, завоевала «золото» чемпионата мира в индивидуальном многоборье. По итогам упражнений на бревне, разновысоких брусьях, в опорном прыжке и вольных упражнениях она набрала 56,632 балла. Своим результатом спортсменка вписала свое имя в историю. Победа в этой дисциплине стала первой для российских гимнасток с 2010 года. У России первое «золото» в женском многоборье со времен Алии Мустафиной.

Историческая победа

На чемпионате мира в японском городе Китакюсю Ангелина Мельникова вырвала лидерство у американок, чья победная серия в многоборье продолжалась уже 11 лет.

— Вторая после первого из четырех упражнений, Мельникова сделала свой самый сильный результат на неровной брусьях с рекордным для соревнований 14,533 балла, что вывело ее в лидеры на полпути. Она хорошо выступила с балансиром, набрав 13,800, и закрыла дверь в вольных упражнениях с результатом 13,833, закрепив победу с отрывом 0,292, — сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики.

В итоге американке Леан Вонг с результатом 56,340 балла досталось «серебро», «бронзу» взяла ее соотечественница Кайла ди Челло. Результат спортсменки 54,566 балла. Еще одна россиянка Владислава Уразова, набравшая 53,598 балла, заняла четвертое место.

Триумфальный год

Для Ангелины Мельникой спортивный год выдался по-настоящему триумфальным. В апреле она взяла четыре награды на чемпионате Европы. В августе на Олимпиаде в Токио спортсменка завоевала сразу три медали. Сначала «золото» в составе женской сборной России по спортивной гимнастике, а затем две «бронзы»: в многоборье и в вольных упражнениях. И вот теперь победа на чемпионате мира.

На своей станице в Инстраграм Ангелина Мельникова поблагодарила тренера и болельщиков.

— Поверить в то, что я теперь абсолютная чемпионка мира?! Даже не замечаю, как сбываются мои мечты. Потому что я просто очень люблю то, что я делаю. Благодарность моему тренеру, которая меня поддержала с этой идеей поехать на чемпионат мира, хотя все же отправляла меня на пляж, отдыхать после Олимпийских игр. Хорошо, что я выбрала первое. Спасибо за ваши тёплые слова. Сообщений миллион, буду разбирать их неделями. Отвечу, — написала Ангелина Мельникова.

Справка. Ангелина Мельникова − серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, двукратный серебряный призёр чемпионата мира в командном первенстве, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в личном многоборье и вольных упражнениях, двукратная чемпионка Европейских игр 2019 года, четырёхкратная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта России.

Гимнастка выступает параллельно за Владимирскую и Воронежскую области. Как пояснил «Призыву» директор Владимирской школы спортивной гимнастики олимпийского резерва имени Н.Г. Толкачева Виталий Иванчук, подготовка спортсмена тренерами сразу двух регионов направлена на достижение максимального результата.

Ранее «Призыв» сообщает Владимирская спортсменка Вера Муратова завоевала бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Наша спортсменка стала третьей на соревнованиях по пауэрлифтингу в категории до 79 килограммов.