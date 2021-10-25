Гимнастка Ангелина Мельникова оказалась в центре судейского скандала

Вслед за художественной гимнастикой в центре скандала оказалась и гимнастика спортивная. На этот раз от решения судей пострадала Ангелина Мельникова, представляющая на соревнованиях сразу два региона, в том числе Владимирскую область. Вместо «золота» в вольных упражнениях нашей спортсменке отдали «серебро». И это после того, как ее фамилия уже высветилась на первой строчке финального зачета, и россиянка праздновала победу.

В этот момент протест на оценку своей спортсменки (та заняла второе место) подала сборная Японии. И он был удовлетворен. Маи Мураками выступала после Ангелины Мельниковой. И сначала получила балы ниже, чем наша гимнастка. Однако после удовлетворения протеста её итоговая сумма увеличилась на 0,1 балла. Этого оказалось достаточно для победы.

В ответ наша команда тоже подала протест. Но его судьба точно не известна. То ли его не приняли к рассмотрению, то ли отклонили.

Нога ниже горизонтали

Уже после окончания соревнований Ангелина Мельникова отметила, что судьи дали ей на 0,3 бала ниже, чем должно было быть по базе. Арбитры предположили, что на повороте нога спортсменки опустилась ниже 90 градусов. Гимнастка не понимает, как такое возможно. С этим элементом проблем у нее никогда не было.

— Я еще не сталкивалась с такой ошибкой за все 6 лет выступлений. Ни разу. Субъективная гимнастика, привет! Ладно, не засчитали, так не засчитали, я расстроена немного другими вещами. В очередной раз понимаю, что бороться за себя будешь только ты сама, и пока ты не будешь, никто не будет. Такова моя философия и характер такой, в обиду себя никогда не дам. В общем, вывод такой: больше никогда не выйду на вольные упражнения без готового на руках протеста, — написала гимнастка на своей странице в Инстаграм.

Подробно момент разбирает sports.ru. По мнению издания, вопросы у судей могли возникнуть к первому обороту, который гимнастка делала сразу после стартовой диагонали прыжков. Журналисты дают несколько стоп-кадров элемента. И отмечают, что ошибку можно было найти только при большом желании. Видимо, у судей оно было.

Нет обиды на соперницу

Летом этого года Ангелина Мельникова и Мия Мураками так и не смогли определить, кто из них лучше. На олимпиаде и российская, и японская гимнастки поделили бронзовую награду все в тех же вольных упражнениях. У них были абсолютно одинаковые показателями, в том числе и за сложность.

На первенстве мира в Японии победу судья отдали хозяйке турнира. Но Ангелина на нее зла не держит. Девушки в хороших отношениях.

— Удачи в будущем. Ты невероятная гимнастка и очень добрый человек. Так рада, что мы вместе выступаем в гимнастике, — написала Мельникова в сториз Инстаграм.

— Ты невероятна! Она очень приятная соперница. Удачи в будущем! Люблю тебя, — ответила Мураками в сториз своего Инстаграм.

Три медали

В результате на чемпионате мира в Японии Ангелина Мельника завоевала три медали разного достоинства. «Золото» в личном многоборье, «серебро» в вольных упражнениях и «бронзу» в опорном прыжке. И стала лучшей гимнасткой планеты.

Одно девушку разочаровало. Соревнования не транслировал ни один российский телеканал. О какой популяризации вида спорта тогда может идти речь, приводит слова Ангелины «Спорт-экспресс».

Наши гимнастки достойны того, чтобы быть в центре внимания.

Между тем, для Ангелины Мельниковой этот год стал по-настоящему триумфальным. В августе на Олимпиаде в Токио она завоевала сразу три медали. Сначала «золото» в составе женской сборной России по спортивной гимнастике, а затем две «бронзы»: в многоборье и в вольных упражнениях.