Гимнастическую школу им. Толкачева во Владимире расширят

Здание школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Н.Г. Толкачева во Владимире расширят. Площади увеличат с помощью пристройки. По проекту там будут дополнительные гимнастические залы, медкабинет, помещения для тренеров и судей, сообщил сайт мэрии. Общая площадь пристройки — 1841 квадратный метр.

Новые площади помогут увеличить число занимающихся спортом детей, эффективнее готовить мастеров высокого класса и проводить во Владимире крупные соревнования.

Подарок к 100-летию Толкачева

Проект расширения здания школы показали врио губернатора Владимирской области Александру Авдееву. Спортсмены сказали главе региона, что поддержка строительства новой пристройки будет лучшим подарком к грядущей дате. 25 октября будет отмечаться 100-летие со дня рождения легендарного владимирского тренера Николая Григорьевича Толкачева, воспитавшего великого Николая Андрианова и заложившего основы владимирской гимнастической школы.

Школа открылась 60 лет назад, 1 сентября 1961 года.

Полтора месяца назад гимнастическая школа им. Толкачева отметила знаковый юбилей, свое 60-летие.

Именитые спортсмены и тренеры

За время работы школы ее воспитанники достигли высоких спортивных результатов. По данным мэрии, владимирские спортсмены завоевали 26 олимпийских наград, включая 13 золотых. Подготовлено 5 заслуженных мастеров спорта, 23 мастера спорта международного класса, более 200 мастеров спорта.

12 сотрудников школы за подготовку спортсменов высокого класса удостоены почётного звания «Заслуженный тренер»: Николай Толкачев, Виктор Бысов, Виктор Фирсов, Александр Фёдоров, Игорь Калабушкин, Геннадий Копытцев, Валерий Сальников, Владимир Антоненко, Галина Антоненко, Николай Славин, Лариса Рагозина, Виталий Иванчук.

Среди воспитанников школы такие выдающиеся спортсмены, как Николай Андрианов, Владимир Артемов, Юрий Королев, Юрий Рязанов, Николай Куксенков. Девять воспитанников в этом году вошли в состав сборной России.

Коллектив тренеров составляет 38 человек, из них 26 человек — с высшей квалификационной категорией. Сегодня школа имеет три спортивных зала и два отделения: мужской и женской спортивной гимнастики. Всего в ней занимаются более 700 детей.

Ранее «Призыв» рассказывал о масштабном обновлении, которое ожидает стадион «Лыбедь». Сейчас ведутся обсуждения. Точные сроки пока не называются, однако мэрия подтверждает: спортивный объект нуждается в реконструкции, предпроектная документация имеется.

Концепцию обновленного стадиона на безвозмездной основе разработала архитектурная мастерская MIR. Architects. Один из ее последних объектов во Владимире — школа в микрорайоне Коммунар.