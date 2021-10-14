Газовые автобусы вернутся во Владимир

Во Владимире на маршруты снова выйдут газовые автобусы. Точно новые, возможно, «Волгабасы». Всего 17 штук, каждый стоит по 15 миллионов рублей. Все автобусы поступят в автопарк муниципального предприятия «Владимирпассажиртранс». Сейчас заявку от администрации города рассматривают областные финансисты и экономисты. Затем ее направят в федеральные ведомства для получения инфраструктурного кредита.

Новые и экологичные

На этой неделе врио губернатора Александр Авдеев и глава Владимира Андрей Шохин посетили троллейбусный парк. Первое, что они обсудили, это обновление подвижного состава. После изучения ремонтных цехов и площадки под открытым небом, где стояли автобусы и троллейбусы, глава региона сказал, что нужно сделать все возможное, чтобы зимой ничего не ломалось и чтобы люди не ждали часами транспорта. Он оценил, что, как минимум, 20% муниципального парка нужно отправить на выбраковку. К зиме требуется привести в порядок все цеха, чтобы оперативно ремонтировать имеющийся подвижной состав.

— Заявку на обновление подвижного состава нужно оформить с учетом критических замечаний. Подчеркнуть техническое состояние автопарка, риск остаться без транспорта зимой. Чтобы кредит предоставили именно в этом году. Новыми автобусами надо усилить маршруты, где больше всего жалоб, — подчеркнул Александр Авдеев.

На встрече обсуждали покупку именно газовых автобусов как более чистых и экологичных. Андрей Шохин подчеркнул, что от дизельных транспортных средств нужно отказываться.

«Призыв» не так давно побывал на заводе «Волгабас» в Собинском районе. Руководство предприятия сообщило, что готово произвести такой автобус, какой нужно городу. Был бы заказ.

Дмитрий Бибик, заместитель генерального директора «Волгабас групп»:

Удобство в салоне регламентировано нормативными требованиями. Здесь все сделано по нормам. Все расстояния от ног, от земли, чтобы было удобно сидеть, соблюдены по нормам.

Есть накопительная площадка для инвалидов и мамы с ребенком. Есть два откидных места.

Есть система кондиционирования, есть удобные поручни.

Сегодня основной заказчик «Волгабаса» — Санкт-Петербург. Для него производят автобусы разной вместимости на сжиженном газу. До этого работали с Челябинском и Новокузнецком. Со всеми — по госпрограммам, по которым часть средств компенсируется из федерального бюджета.

Спасли троллейбус

Когда на базе «Владимирпассажиртранса» власти обсуждали варианты обновления подвижного состава, гендиректор предприятия Михаил Кулибаба добавил, что нужно также купить троллейбусы, но не обычные, а с автономным ходом на максимально возможные расстояния, чтобы забирать пассажиров из пригорода. Правда, его цена — 26 миллионов рублей. А газового автобуса — 15 миллионов рублей. Поэтому пока разговоры об обновлении именно троллейбусного парка отложили на потом.

Глава города Андрей Шохин также рассказал, что с представителями администрации области раньше был разговор о замене троллейбусов электробусами.

Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:

Поскольку контактная сеть есть и ее можно эксплуатировать, то троллейбус будет жить.

Если у нас денег будет, как в Москве, тогда можно будет переходить на электробусы, но отказываться от контактной сети пока нет смысла.

Сегодня на линию во Владимире выходят порядка 65 троллейбусов. Последние покупки были семь лет назад. С той поры «рогатые» только ремонтируют. После капитального ремонта на дорогах появились ретро-троллейбус и красный троллейбус с гербом города на кабине.