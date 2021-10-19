«ГАЗель» вспыхнула рядом с остановкой во Владимире

Возгорание попало на видео

Во Владимире загорелась «ГАЗель». Пожар произошел сегодня утром на улице Добросельской. Автомобиль вспыхнул рядом с остановкой и не на шутку напугал ожидающих общественный транспорт горожан. Сильный огонь буквально превратил кабину машину в факел, были слышны хлопки. Оцевидцы сняли происшествие на видео, которое сразу же распространилось в социальных сетях.

Уцелел кузов

Сообщение о возгорании поступило в Главное управление МЧС России по Владимирской области в 09.50. На место поспешили пожарно-спасательные подразделения. Они смогли отстоять кузов транспортного средства. Кабина, судя по фото, выгорела полностью. Ее пожарные залили пеной.

На момент прибытия подразделений наблюдалось горение кабины грузового автомобиля Газель. Сотрудники МЧС не допустили распространения огня на весь автомобиль и ликвидировали пожар на площади 5 квадратных метров, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

На месте пожара работали 6 человек личного состава и 2 единицы техники

Погибших и пострадавших нет. О причинах случившегося пока не сообщается. Их установят дознаватели МЧС России.

Горят автомобили

Между тем случаи возгорания автомобилей нередко регистрируются во Владимирской области. В начале октября полностью сгорел легковой автомобиль в деревне Семёновка Гусь-Хрустального района. Сообщение о пожаре было поздним, к моменту прибытия подразделений транспортное средство было полностью охвачено огнем.

Автомобиль сгорел полностью

В сентябре в Меленках сгорела машина скорой медицинской помощи. Водитель и фельдшер пытались потушить возгорание собственными силами, но не удалось. Огонь быстро распространился по всему автомобилю. На помощь поспешили пожарные.

Горит машина "скорой"

Пострадал моторный отсек и салон

К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае пожара следует звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области 

Видео группы «Подслушано во Владимире»

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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