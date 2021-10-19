«ГАЗель» вспыхнула рядом с остановкой во Владимире

Во Владимире загорелась «ГАЗель». Пожар произошел сегодня утром на улице Добросельской. Автомобиль вспыхнул рядом с остановкой и не на шутку напугал ожидающих общественный транспорт горожан. Сильный огонь буквально превратил кабину машину в факел, были слышны хлопки. Оцевидцы сняли происшествие на видео, которое сразу же распространилось в социальных сетях.

Уцелел кузов

Сообщение о возгорании поступило в Главное управление МЧС России по Владимирской области в 09.50. На место поспешили пожарно-спасательные подразделения. Они смогли отстоять кузов транспортного средства. Кабина, судя по фото, выгорела полностью. Ее пожарные залили пеной.

— На момент прибытия подразделений наблюдалось горение кабины грузового автомобиля Газель. Сотрудники МЧС не допустили распространения огня на весь автомобиль и ликвидировали пожар на площади 5 квадратных метров, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

На месте пожара работали 6 человек личного состава и 2 единицы техники

Погибших и пострадавших нет. О причинах случившегося пока не сообщается. Их установят дознаватели МЧС России.

Горят автомобили

Между тем случаи возгорания автомобилей нередко регистрируются во Владимирской области. В начале октября полностью сгорел легковой автомобиль в деревне Семёновка Гусь-Хрустального района. Сообщение о пожаре было поздним, к моменту прибытия подразделений транспортное средство было полностью охвачено огнем.

В сентябре в Меленках сгорела машина скорой медицинской помощи. Водитель и фельдшер пытались потушить возгорание собственными силами, но не удалось. Огонь быстро распространился по всему автомобилю. На помощь поспешили пожарные.

К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае пожара следует звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).