Фельдшеры скорой помощи: тяжелые пациенты с COVID-19 часами ждут госпитализации

«Мы берем пациента из дома, везем его на КТ, а потом начинаются часы ожидания, — вздыхает Анна Митюкова, фельдшер скорой помощи во Владимире. — В выходные бригада ждала место в реанимации для пациента с двух часов ночи. В 8 утра у меня закончилась смена, я ушла, а они продолжали стоять…»

На днях, рассказывает еще фельдшер, пришлось добиваться госпитализации для женщины с 80-процентным поражением легких. Ее взяли в больницу только после уговоров. По-другому шансов выжить у нее просто бы не осталось.

Очередь из «скорых»

Сразу несколько фельдшеров станции скорой медицинской помощи Владимира подтвердили в разговоре с «Призывом», что больные порой по нескольку часов ждут в неотложке. Даже с высокой температурой, одышкой, низкой сатурацией и поражением легких.

Все это время машины скорой помощи простаивают, фактически выполняя функцию госпиталя на колесах. Пациентам на месте оказывают кислородную поддержку. Иногда в красной зоне станции скорой помощи собирается по нескольку автомобилей, говорят медики.

— Раньше утром шли на смену на Александра Матросова, приходили, был пустой двор, стояли только сломанные машины. Сейчас приходим и видим, что стоят наши бригады, наши коллеги, — говорит фельдшер «скорой» Екатерина Ашаева. — Они рассказывают: мы стоим с 12 ночи с этим пациентом, а мы стоим с пациентом, у которого 96% легких, и для него нигде нет места. Вы представляете, с какими эмоциями мы приходим?

— Недавно стояли семь машин на КТ. Ждем результата, звоним старшему врачу. Если пациент положительный, но у него нет на руках подтверждающего документа, ни один госпиталь его не возьмет, — рассказывает фельдшер Елена Малышева. — Старшие врачи созваниваются с больницами, куда он обращался, где сдавал эти мазки. Приходится пробивать по базе данных. В два-три часа ночи делают запросы!

Пока неотложки ждут места в инфекционном госпитале для своих пациентов, в городе их помощи ждут больные. Только по ковиду, признаются медики, одновременно в листе ожидания могут быть десятки вызовов.

— Вызовов в ожидании стоит очень много. Некоторые больные ждут более суток. Например, я работала в воскресенье, а вызов стоял с пятницы, — говорит Анна Митюкова.

Заняты 92,6% коек

О том, что инфекционные госпитали работают с максимальной нагрузкой, говорят и в областном департаменте здравоохранения. За последние две недели пришлось развернуть около 200 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом. На прошлой неделе отчитались о 130 местах, в понедельник открыли 57, сегодня еще 15. Большая часть коек развернута в районах.

Но мест все равно не хватает. Сегодня в официальном бюллетене «Белый дом» сообщил, что занято 92,6% коек.

По состоянию на 13 октября в медицинских организациях региона действуют 2106 коек для пациентов с коронавирусом. Свободны 156.

— Три дня назад работали, видим, вызов стоит 24 часа. Сутки! Температура, человек задыхается, с низкой сатурацией. Пишут, что койки свободны. Где эти койки и для кого они? — задается вопросом Екатерина Ашаева.

Фельдшеры говорят, что так много заболевших не было ни в одну из волн. Это подтверждают и цифры статистики. С конца сентября число инфицированных ежедневно растет. Показатели перешагнули за 200 положительных тестов в сутки и продолжают стремиться вверх. На этом фоне, говорят в облздраве, исключать сложности с госпитализацией нельзя.

— Каждый такой случай нужно проверять. Теоретически проблемы могут быть на фоне высокой загруженности ковидных госпиталей и очередного подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, — пояснил «Призыву» пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Андрей Трохин.

Власти ищут решение

Сегодня в областной администрации прошло рабочее совещание по решению проблемы с койко-местами для пациентов с коронавирусом во Владимирской области. Его провел врио губернатора Александр Авдеев, сообщает пресс-служба «Белого дома».

— На всю область у нас чуть более 2000 коек для лечения пациентов с коронавирусом, из них свободны порядка ста, и они разбросаны по всему региону. И на деле выходит, что если днём благодаря оперативному обмену информацией проблем с размещением новых заболевших в медицинских учреждениях практически нет, то ночами из-за коммуникационных сбоев «скорые» ездят по всей области в поисках места для своего пациента. Это просто недопустимо, — заявил Александр Авдеев. — Промедление может стоить человеку жизни. Перед нами стоит задача очень срочно организовать процесс так, чтобы на базе одного учреждения постоянно – и днём, и ночью – был резерв коек для больных коронавирусом.

Одно из решений проблемы с дефицитом мест — строительство быстровозводимого инфекционного госпиталя не менее чем на 330 койко-мест с перспективой расширения до 600, с операционной и ангиографом для диагностики проблем с сосудистой системой.

Врио губернатора поручил подготовить и представить характеристики и оценочную стоимость объекта, а также варианты его размещения. Уже известно, что это точно будет не территория областной клинической больницы, как предполагалось ранее. Прорабатываются варианты размещения объекта в близких к областному центру территориях, например, в Камешковском районе.

— Сейчас для нас важна скорость, но в то же время необходимо работать и на перспективу. Госпиталь может стать началом целого медицинского кластера с санитарными зонами, детским стационаром, отделением для беременных пациенток, − отметил Александр Авдеев. — За поддержкой в реализации проекта он намерен обратиться в федеральный центр.

Все фельдшеры, с которыми удалось поговорить «Призыву», сходятся во мнении, что новый инфекционный госпиталь мог бы надолго закрыть вопрос с дефицитом коек.